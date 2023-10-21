أول تعليق من نتنياهو بعد إطلاق سراح الأسيرتين الأمريكيتين

قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إن الاحتلال لن يتخلى عن جهود تحرير جميع المحتجزين لدى حركة المقاومة في فلسطين "حماس"، والتي أخذتهم أسرى يوم انطلاق عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر الماضي في الأراضي المحتلة.

وقالت حماس أمس الجمعة، إنها تعمل مع جميع الوسطاء لإغلاق ملف المحتجزين المدنيين "فور توفر الظروف الأمنية المناسبة".

وذكر بيان للحركة أن إطلاقها سراح أسيرتين أمريكيتين الجمعة، جاء "في إطار التزام حركة حماس مع كل الوسطاء وخاصة الأشقاء في مصر وقطر وغيرهم من الدول الشقيقة والصديقة".

وكان تم إطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين "لدواع إنسانية استجابة لجهود قطرية".

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الصليب الأحمر نقل الأسيرتين إلى إسرائيل، مشيرة إلى أنهما في طريقهما إلى قاعدة عسكرية في وسط إسرائيل.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في وقت سابق، بأن الأسيرتين تحملان الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية.