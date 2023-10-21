بمشاركة محمد شريف.. الهلال يفوز على الخليج ويعزز صدارته للدورى السعودى

فاز الهلال على الخليج 1 / صفر، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وعزز الهلال صدارته لترتيب المسابقة برصيد 26 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه التعاون، فيما تجمد رصيد الخليج عند تسع نقاط في المركز الثاني عشر.

وسجل أليكساندر ميتروفيتش هدف المباراة الوحيد للهلال في الدقيقة 30.

وكانت المباراة قد شهدت مشاركة الدولي المصري محمد شريف مهاجم الأهلي السابق والمحترف في صفوف الخليج السعودي.

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خيبة أمل في الخليج بعد الخسارة أمام الهلال

وأعرب لاعبو الخليج عن رضاهم على مستوى الأداء أمام الهلال، لكنهم يشعرون كذلك بخيبة أمل بعد الخسارة صفر /1.

وقال محمد شريف مهاجم الخليج، في تصريحات عقب نهاية اللقاء: "بدأنا بشكل جيد في النصف الساعة الأول لكن الهدف أربكنا، حاولنا عدم الاندفاع لمنع تلقي هدف ثاني، وهو ما تجنبناه بالفعل لكن لم نكن موفقين في العودة".

من جانبه، قال حارس الخليج مروان الحيدري، إنه كان يتمنى أن يحافظ على نظافة شباكه من أجل الخروج بنقطة على الأقل أمام الهلال.

وأضاف أن الهلال يملك كوكبة من النجوم مثله مثل العديد من الفرق في الدوري، وهو ما يحتم على الفريق التجهيز ذهنيًا وفنيًا من أجل خوض مثل هذه اللقاءات القوية.



الفتح يسحق أبها برباعية

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز الفتح على ضيفه أبها 4/1.

وتقدم مراد باتنا للفتح في الدقيقة 21، فيما سجل زميله دجانيني الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 55 سجل زكريا السوداني الهدف الوحيد لأبها، قبل أن يضيف لوكاس زيلاريان الهدف الثالث للفتح في الدقيقة 70، ثم اختتم زميله عباس الحسن الرباعية بهدف في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الفتح رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف الاتحاد، فيما تجمد رصيد أبها عند سبع نقاط في المركز السادس عشر.

