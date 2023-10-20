مستشار الرئيس الفلسطينى: استمرار الاحتلال لدولة فلسطين يعنى غياب الأمن للأبد

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن دولة فلسطين تقبل بالشرعية الدولية وقراراتها، معبرًا: "قبلنا بحل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية التي مر عليها 21 سنة وحتى الآن، وبالرغم من هذه القرارات، إلا أن إسرائيل تنتهك تلك المعاهدات".

احتلال صهيوني

وأكد الدكتور محمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن استمرار إسرائيل في فلسطين يعني أنه لن يكون هناك استقرار ولن يكون هناك سلام.

التهجير

وتابع: "لن نقبل أن نعيش للأبد تحت الاحتلال، ولن نقبل بالتهجير من أرضنا، ونريد حريتنا وكرامتنا والعيش على أرضنا".