"شعب مصر" يرفض تهجير الفلسطينيين: داعمون لقرارات الرئيس السيسي

أعلن أشرف المقدم، رئيس حزب شعب مصر، تأييده ودعمه للرئيس السيسي في موقفه بشأن القضية الفلسطينية ورفض أي مساعي لتهجير الفلسطينين قسريًا من أراضيهم، ومواجهته للضغوط الدولية كافة.

وأكد دعم الحزب للموقف المصرى الواضح والحاسم للقضية الفلسطينية، وأبرزها الرفض التام لأى مساعى لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم، وتصفية القضية الفلسطينية وضرورة الوقف الفورى للتصعيد العسكرى من الجانب الإسرائيلي غير المبرر فى قطاع غزة واستهداف الفلسطينين المدنيين، والتحذير من تداعياته ومخاطره الجسيمة، وسرعة فتح المسارات الآمنة لوصول كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة والتأكيد على الحق المشروع للشعب الفلسطيني فى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.