بالأرقام.. الجرائم المرتكبة ضد المسلمين فى أوروبا

تُشير غالبية التقارير والدراسات إلى أن ظاهرة الإسلاموفوبيا آخذة في التصاعد في المجتمعات الأوروبية، ومن أبرزها التقرير الأوروبي الأخير للإسلاموفوبيا عن عام 2022 الذي أشار إلى أن ظاهرة الإسلاموفوبيا أصبحت تأخذ طابعًا مؤسسيًا. وأن فرنسا والنمسا والدنمارك هي أكثر الدول التي تتفاقم بها ظاهرة الإسلاموفوبيا وبشكل ملحوظ.

وكشف تقرير صادر عن مرصد الإسلاموفوبيا التابع لمنظمة التعاون الإسلامي عن أن قارة أوروبا قد استحوذت على المرتبة الأولى في حجم انتشار ظاهرة "الإسلاموفوبيا"، وتليها آسيا ثم أمريكا الشمالية. بينما أوضح المرصد أن كلًا من فرنسا وبريطانيا شملت النشاط الأبرز المتعلق بالإسلاموفوبيا.

وتجدرالإشارة هنا إلى وجود فجوة كبيرة بين التقارير الرسمية وواقع انتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا بأبعادها المختلفة، خاصة أن الغالبية العظمى من الدول الأورويية لا تسجل حوادث الإسلاموفوبيا كفئة منفصلة من جرائم الكراهية، ما يحد من آليات الكشف عن المدى الحقيقي لتنامي هذه الظاهرة، فضلًا عن قيام نحو 712 فقط من المسلمين الذين يتعرضون للتمييز في دول الاتحاد الأوروبي بإبلاغ السلطات عن حالاتهم.

وهو ما ينعكس فى عدد الجرائم المرتكبة ضد المسلمين في عدد من الدول الأوروبية كالتالى:

- فرنسا: سجلت تنسيقية محاربة الإسلاموفوبيا في أوروبا في تقريرها نحو 501 شكوى في فرنسا خلال عام 2022. كما قامت باريس بالسيطرة على 1727 مؤسسة إسلامية، وإغلاق نحو 118 ومصادرة 10 ملايين يورو بين يناير وأغسطس 2022.

- بريطانيا: سجلت جرائم الكراهية الدينية زيادة أكبر في بريطانيا عام 2022 بنسبة 37% مقارنة بعام 2021. حيث بلغ عدد الضحايا المسلمين 3459 من أصل 8730 ما يشكل 42% من إجمالي ضحايا جرائم الكراهية.

- هنا إلى جانب تعرض نحو 42% من المساجد البالغ عددها 1800 في بريطانيا لاعتداءات. حيث شكلت أعمال التخريب نحو 51%. تليها عمليات السطو التي بلغت نحو 34%. فضلًا عن تعرض 17% من المسلمين للإيذاء الجسدي داخل المساجد.

- ألمانيا: تم تسجيل 364 جريمة ناجمة عن الإسلاموفوبيا في جميع أنحاء ألمانيا. من بينها 26 استهدفت المساجد، علمًا بأن الجرائم تتجاوز هذه الأعداد، لا سيما أن الإحصائيات الرسمية الأخيرة لم تصدر عن البيانات السياسية في ألمانيا بعد.

- إسبانيا: زادت جرائم الكراهية في 2021 بنحو 401 جريمة مقارنة بإجمالي عدد جرائم الكراهية عام 2020. وذلك وفقًا للتقرير السنوي لعام 2021 الصادر عن وزارة الداخلية الإسبانية في أكتوبر 2022.

- النمسا: تم تسجيل أكثر من 1000 جرمة كراهية ضد المسلمين في عام 2022. وذلك وفقًا لتقرير "الإسلاموفوبيا في أوروبا 2022".

- بينما ذكر مركز "التوثيق والإرشاد من أجل مسلمي النمسا" في تقريره الصادر مطلع 2022 أن النمسا شهدت 1324 هجومًا عنصريًا ضد المسلمين، أغلبها كان على مواقع الإنترنت والمنصات الرقمية في هذا البلد الذي يشهد حملات تحريض وخطاب كراهية، وأن 15% من الذين تعرضوا للعنصرية والاعتداءات اللفظية والجسدية هم من الرجال. بينما أكثر من ضعف ذلك نحو 40% من الاعتداءات استهدفت النساء.

- هولندا: أشار تقرير "الإسلاموفوبيا في أوروبا عام 2022" إلى أن نحو 67% من الاعتداءات التي ارتكبت ضد المسلمين كانت متعلقة بالمعتقد.

- الدنمارك: أكد التقرير أن قرابة 49% من جرائم الكراهية التي حدثت بين عامي 2017 و2021 والبالغ عددها 792 ارتكبت ضد المسلمين.