حماس تطلق سراح محتجزتين أمريكيتين

أعلن المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الجمعة، عن إطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين "لدواعٍ إنسانية" استجابة لجهود قطرية.

وقال الناطق باسم كتائب القسام إنه استجابة لجهود قطرية أطلقنا سراح محتجزتين أمريكيتين (أم وابنتها) لدواعٍ إنسانية.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة إنه يعتقد أن شاحنات محملة بالمساعدات ستصل إلى غزة خلال 24 إلى 48 ساعة مقبلة.

هاجمت حركة حماس الفلسطينية إسرائيل في السابع من أكتوبر مما أسفر عن مقتل 1400 شخص معظمهم من المدنيين.

ومنذ ذلك الحين تقصف إسرائيل غزة جويا.

واستشهد ما لا يقل عن 4137 فلسطينيا، بينهم مئات الأطفال، في غزة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.