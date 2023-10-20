الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

18 شهيدًا و20 جريحا حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لكنيسة برفيريوس

كنيسة برفيريوس
كنيسة برفيريوس

أعلنت لجنة متابعة شؤون الكنائس في فلسطين، اليوم الجمعة، 18 شهيدًا و20 جريحا في القصف الإسرائيلي لكنيسة برفيريوس في قطاع غزة، بحسب الصفحة الرسمية للجنة على موقع فيسبوك.

الاتحاد للتصدي للعدوان الاسرائيلي في غزة 

كما أكدت بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، في بيان اليوم، أنه بعد مرور أسبوعين على الحرب في غزة، وما خلفته من دمار، فإن من واجبها الوقوف متّحدين بالصلاة ومطالبين بوقف هذه الحرب البشعة وحقن الدماء وحماية الأرواح.

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وأضاف البيان: "أن مناظر مئات الأطفال القتلى والأمهات الثكلى وأشلاء المدنيين، وخاصة بعد استهداف المشفى المعمداني، تحمل الأسى إلى القلوب".

تابع: "إنّ استهداف الأطفال الأبرياء وأمّهاتهم وإبادة عائلات بكاملها، هو خارج منطق القيم السماوية. لقد فقد أهل غزة وفلسطين الأمان؛ فلا المستشفيات أو المدارس، ولا المساجد أو الكنائس، ولا مقرّات المنظمّات الدولية تحمي حقّ الإنسان في أدنى مقوّمات الحياة، بالإضافة إلى منع إدخال الماء والدواء والغذاء".

ونشرت صفحة لجنة متابعة شؤون الكنائس في فلسطين، لقطات مصورة للصلاة على أرواح شهداء استهداف كنيسة غزة، أمس.

استهداف كنيسة بريفريوس 

وكانت وزارة الداخلية في غزة، أعلنت ليل الخميس، إصابة عشرات النازحين بينهم مسيحيون، كانوا يحتمون بمبنى كنيسة برفيريوس الأثرية في شارع عمر المختار بغزة، جراء غارات إسرائيلية استهدفت أحد المباني.

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ووفقًا لتقارير تليفزيونية، كان يحتمي بالكنيسة المئات من النازحين الذين كانوا يحتمون من القصف الإسرائيلي، وحتى الآن لم يتم إحصاء عدد الشهداء، وتم تدمير الكنيسة بالكامل.

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