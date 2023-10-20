الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل مديرى الهلال الأحمر المصرى والفلسطينى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري ومروان الجيلاني، مدير عام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بـشمال سيناء.

وأكد المحافظ، على الدور الكبير الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في استلام وتخزين المساعدات التي تصل إلى المحافظة لصالح الأشقاء الفلسطينيين، جوًا عن طريق مطار العريش الدولي، وبرًا عن طريق الطريق الدولي الساحلي.
وأضاف المحافظ أنه وصلت إلى المحافظة 22 طائرة من دول الأردن وتونس وتركيا والإمارات وفنزويلا والبرازيل والدنمارك وباكستان وروسيا ومنظمات الصحة العالمية والغذاء العالمي واليونيسف، محملة بأكثر من 400 طن من الأدوية والمساعدات الغذائية والإنسانية.

وأشار المحافظ، إلى وصول قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتي تضم نحو 150 شاحنة محملة بنحو 1500 طن من المساعدات المتنوعة، بجانب وصول عدة شاحنات من الأحزاب والمؤسسات وشركات الأدوية المصرية، لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وثمّن مروان الجيلاني، مدير عام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الدور الذي تقوم به القيادة السياسية المصرية في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب علي غزة، مؤكدًا أن مصر هي الداعم الرئيس للقضية الفلسطينية وهي الشقيقة الكبرى لفلسطين.

وأشار الجيلاني، إلى أن قطاع غزة يشهد نقصًا كبيرًا في المياه والدواء والأغذية، وأن المستشفيات تواجه إغلاقا وشيكًا بسبب نقص الوقود، داعيًا إلى وقف إطلاق النار للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري الهلال الأحمر الفلسطيني شمال سيناء

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