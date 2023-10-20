برلمانى: مصر كانت وستظل الداعم الأكبر لنضال الشعب الفلسطينى

قال النائب محمد لبيب، عضو مجلس النواب، إن المصريين انطلقوا اليوم الجمعة في مسيرات حاشدة دعمًا للقضية الفلسطينية وإعلانًا لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية الأمن القومي.

وأضاف “لبيب” في تصريحات له، أن مصر كانت دائما الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، ولم تتأخر أبدا في الوقوف دعمًا لحقوقه المشروعه، وكانت دائما تحث المجتمع الدولى على مطالبة إسرائيل بوقف الاعتداءات المتكررة على المدنيين.

مظاهرات بالآلاف في ميادين محافظة سوهاج

وتشهد محافظة سوهاج مسيرات شعبية ضخمة لمساندة فلسطين وشعبها المرابط في غزة حيث شاركت جميع الأحزاب السياسية وأعضاء التحالف الوطني ومسيرات طلابية حاشدة لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية، حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الأيام الأخيرة، والتنديد بجرائم إسرائيل، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ المصري.

وأدى الآلاف من أبناء محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، صلاة الغائب على ضحايا قصف الاحتلال للمدنيين في قطاع غزة وجريمة الحرب الأخيرة ضد المستشفى المعمداني.

وهتف المصلون بعد الخروج من المساجد "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.. وقول يا سيسي وإحنا معاك".

وردد المتظاهرون هتافات ضد إسرائيل منها "شدي حيلك يا فلسطين" وحمل المتظاهرون الأعلام المصرية والفلسطينية معلنين وقوفهم خلف القيادة السياسية فيما تراه من قرارات لحماية الأمن القومي.