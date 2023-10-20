الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

برلمانى: مصر كانت وستظل الداعم الأكبر لنضال الشعب الفلسطينى

مظاهرات حزب مستقبل
مظاهرات حزب مستقبل وطن في محافظة سوهاج

قال النائب محمد لبيب، عضو مجلس النواب، إن المصريين انطلقوا اليوم الجمعة في مسيرات حاشدة دعمًا للقضية الفلسطينية وإعلانًا لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية الأمن القومي.

وأضاف “لبيب” في تصريحات له، أن مصر كانت دائما الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، ولم تتأخر أبدا في الوقوف دعمًا لحقوقه المشروعه، وكانت دائما تحث المجتمع الدولى على مطالبة إسرائيل بوقف الاعتداءات المتكررة على المدنيين.

مظاهرات بالآلاف في ميادين محافظة سوهاج 

وتشهد محافظة سوهاج مسيرات شعبية ضخمة لمساندة فلسطين وشعبها المرابط في غزة حيث شاركت جميع الأحزاب السياسية وأعضاء التحالف الوطني ومسيرات طلابية حاشدة لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية، حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الأيام  الأخيرة، والتنديد بجرائم إسرائيل، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ المصري. 

وأدى الآلاف من أبناء محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، صلاة الغائب على ضحايا قصف الاحتلال للمدنيين في قطاع غزة وجريمة الحرب الأخيرة ضد المستشفى المعمداني.

وهتف المصلون بعد الخروج من المساجد "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.. وقول يا سيسي وإحنا معاك".

وردد المتظاهرون هتافات ضد إسرائيل منها "شدي حيلك يا فلسطين" وحمل المتظاهرون الأعلام المصرية والفلسطينية معلنين وقوفهم خلف القيادة السياسية فيما تراه من قرارات لحماية الأمن القومي.

محمد لبيب مصر الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية مطالبة إسرائيل بوقف الاعتداءات قرارات الشرعية الدولية محافظة سوهاج لمساندة فلسطين قطاع غزة

مواد متعلقة

الأزهرى: لن تموت قضية فلسطين ونفوض الرئيس السيسى لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومى (فيديو)

الأكثر قراءة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"نتنياهو مجرم حرب".. حشود كبيرة أمام المنصة تنديدًا بانتهاكات الاحتلال فى غزة

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

كهربا يقود الأهلى أمام سيمبا التنزانى فى الدورى الإفريقى

حمدين صباحى: ندعم موقف الرئيس السيسى فى فتح المعابر ورفض تهجير الفلسطينيين لسيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الخارجية: استهداف مصر فى الإعلام الغربى واضح منذ بداية الأزمة فى غزة

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى بقذائف الهاون

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط