الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فرق الهلال الأحمر تشارك في تأمين حشود "جمعة تحيا مصر" بدمياط

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر

تواجدت فرق الطوارئ والمتطوعين من الهلال الأحمر بميدان الساعة للتأمين الطبي للوقفة التضامنية لدعم غزة والفلسطينيين، ودعم القضية الفلسطينية، والتنديد بالجرائم الوحشية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلى بقطاع غزة، خاصة بعد قصف مستشفى الأهلى العربى بالقطاع ما أسفر عن مئات الشهداء والمصابين، في ظل الحصار الذى يفرضه الكيان الصهيوني على قطاع غزة.

جدير بالذكر أن فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري تحرص على التواجد في التجمعات ومجهزة بحقائب المهمات الطبية وكذلك النقالات لتقديم الخدمات الإسعافية.

 

كان قد تجمهر الآلاف من أهالي محافظة دمياط في ميدان الساعة بدمياط عقب صلاة الجمعة حيث احتشد الأهالي في ميدان الساعة في  دمياط، في وقفة ومسيرة تضامنية أمام ميدان الكتب بالجامعة دمياط، احتجاجًا على القصف الإسرائيلى على  قطاع غزة حيث شارك فيها الأهالي من كافة قرى ومدن محافظة دمياط وطلاب كليات الجامعة وممثلي النقابات المهنية والعمالية

وردد الأهالي  هتافات تضامنية مثل "القدس عربية" و"الفلسطينيين أصحاب الأرض"، رافعين علم فلسطين.

وتأتى الوقفة لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

وأدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

وأعلن المشاركون في الوقفة عن تأييدهم لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة لمخطط التهجير الصهيوني.

يشار إلى أن مصر أدانت بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية وطالبت بضرورة وقف الاعتداءات الصهيونية على اخوتنا الفلسطينيين في غزة بعد الأحداث المؤسفة الفترة الماضية في دولة فلسطين.

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