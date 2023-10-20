الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

كتلة "الحوار" تشارك فى مسيرات دعم القضية الفلسطينية: "أمن مصر خط أحمر"

جريدة الدستور

شاركت كتلة الحوار الوطني، اليوم الجمعة، في مسيرات "تحيا مصر" دعمًا للقضية الفلسطينية.

وأكد مساندتها للدولة المصرية في سعيها لإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، كما تساند الموقف السياسي المصري الرسمي والموقف العربي في رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو إقامة مناطق إقامة دائمة متاخمة لمدينة رفح المصرية، مقابل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

قال الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة "الحوار": "لبينا نداء الوطن وساندنا القيادة السياسية، وساندنا صمود الشعب الفلسطيني، وقُلنا أمن مصر القومي خط أحمر".

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