حمدين صباحى: ندعم موقف الرئيس السيسى فى فتح المعابر ورفض تهجير الفلسطينيين لسيناء

أكد حمدين صباحي، مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي، دعمه للموقف الرسمي للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فتح المعابر ورفض تهجير الفلسطينيين لسيناء، مشيدًا أيضًا بموقف الشعب المصري، مؤكدًا أنها داعم دائمًا للقضية الفلسطينية.

وقال في تصريحات على هامش مشاركته فى المظاهرة التي عقدت أمام مسجد مصطفى محمود عقب صلاة الجمعة مباشرة؛ من أجل دعم القضية الفلسطينية، والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي قطاع غزة::مطالبنا واحدة وهى وقف هذا العدوان الإسرائيلي فورًا، فتح المعابر فورًا، ونريد موقفًا عربيًا تضامنيًا".

وندد بموقف الإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى أنه أقرب إلى التواطؤ خاصة في العدوان على مستشفى المعمداني في غزة.