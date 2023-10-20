الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فى انتظار العبور لغزة.. "القاهرة الإخبارية" ترصد حجم قوافل المساعدات بمطار العريش

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية الكبيرة إلى قطاع غزة

قال مراسل "القاهرة الإخبارية" رمضان المطعني، إن الأمين العام للأمم المتحدة يحاول التواصل مع الأطراف سواء مصر أو إسرائيل من أجل دخول المساعدات الإنسانية الكبيرة إلى قطاع غزة.

وأضاف "المطعني" خلال تغطية خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن كل الجهود المبذولة سواء من مصر أو الأمم المتحدة أو من الأطراف المعنية بالأزمة، هي بالضرورة الأولى لكي تغيث المنكوبين في غزة.

وأشار إلى أن "جوتيريش" تفقد عددًا من الطائرات التي تحمل المساعدات الإنسانية، ودخل طائرة قادمة من الإمارات لتفقد هذه المساعدات ثم توجه إلى معبر رفح.

مساعدات إنسانية بمطار العريش 

وعن حجم المساعدات في مطار العريش بانتظار دخولها إلى غزة، قال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن المساعدات تشمل مساعدات طبية وأدوية تُقدر بـ7 أطنان بالإضافة إلى المياه والمواد الغذائية.

وتابع: "مطار العريش أيضًا استقبل عددًا من المساعدات الخاصة بعدد من الدول من بينها طائرة إماراتية تحمل أطنانًا من المساعدات وأيضًا مساعدات وصلت أمس بطائرة باكستانية".

واستكمل: "هناك مساعدات روسية أيضًا تضم أجولة من الدقيق، إضافة إلى عدد من المواد الغذائية الأخرى، بالإضافة إلى مساعدات طبية إماراتية".

غزة المساعدات الإنسانية القاهرة الإخبارية قطاع غزة مطار العريش

مواد متعلقة

تضامنًا مع أهل غزة.. محافظ مطروح يشارك فى حملة التبرع بالدم

الصحة الفلسطينية: 7 مستشفيات فى غزة خرجت عن الخدمة

الأكثر قراءة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"نتنياهو مجرم حرب".. حشود كبيرة أمام المنصة تنديدًا بانتهاكات الاحتلال فى غزة

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

كهربا يقود الأهلى أمام سيمبا التنزانى فى الدورى الإفريقى

حمدين صباحى: ندعم موقف الرئيس السيسى فى فتح المعابر ورفض تهجير الفلسطينيين لسيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الخارجية: استهداف مصر فى الإعلام الغربى واضح منذ بداية الأزمة فى غزة

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى بقذائف الهاون

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط