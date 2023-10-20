فى انتظار العبور لغزة.. "القاهرة الإخبارية" ترصد حجم قوافل المساعدات بمطار العريش

قال مراسل "القاهرة الإخبارية" رمضان المطعني، إن الأمين العام للأمم المتحدة يحاول التواصل مع الأطراف سواء مصر أو إسرائيل من أجل دخول المساعدات الإنسانية الكبيرة إلى قطاع غزة.

وأضاف "المطعني" خلال تغطية خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن كل الجهود المبذولة سواء من مصر أو الأمم المتحدة أو من الأطراف المعنية بالأزمة، هي بالضرورة الأولى لكي تغيث المنكوبين في غزة.

وأشار إلى أن "جوتيريش" تفقد عددًا من الطائرات التي تحمل المساعدات الإنسانية، ودخل طائرة قادمة من الإمارات لتفقد هذه المساعدات ثم توجه إلى معبر رفح.

مساعدات إنسانية بمطار العريش

وعن حجم المساعدات في مطار العريش بانتظار دخولها إلى غزة، قال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن المساعدات تشمل مساعدات طبية وأدوية تُقدر بـ7 أطنان بالإضافة إلى المياه والمواد الغذائية.

وتابع: "مطار العريش أيضًا استقبل عددًا من المساعدات الخاصة بعدد من الدول من بينها طائرة إماراتية تحمل أطنانًا من المساعدات وأيضًا مساعدات وصلت أمس بطائرة باكستانية".

واستكمل: "هناك مساعدات روسية أيضًا تضم أجولة من الدقيق، إضافة إلى عدد من المواد الغذائية الأخرى، بالإضافة إلى مساعدات طبية إماراتية".