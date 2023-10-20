رئيس أساقفة سبسطية: أهلنا في غزة يستحقون التفاتة من القيادات الدينية المسيحية

ناشد سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، القيادات والرئاسات والمرجعيات الروحية المسيحية في العالم ومن كل الكنائس شرقا وغربا، بضرورة المطالبة بإصدار المواقف الواضحة والجريئة من اجل وقف العدوان على غزة.

العدوان طال دور العبادة والمستشفيات

وتابع: «لم يعد مقبولا استمرار هذا العدوان الذي طال دور العبادة والمستشفيات ناهيك عن الدمار الهائل الذي حل بالمساكن والابنية وقتل الأبرياء والمدنيين».

واستطرد: «نطالب القيادات الروحية المسيحية في عالمنا بأن تطالب اليوم بأن يتوقف هذا العدوان فمع كل ساعة يزداد عدد الشهداء وتزداد رقعة الدمار والخراب، وأن أهلنا في غزة يستحقون التفاتة من قبل القيادات الدينية المسيحية في العالم وخاصة في هذه الأوقات العصيبة، حيث الدمار والخراب هو سيد الموقف.

وتابع: «أنتم تصلون من أجل السلام ونشكركم على ذلك ولكن السلام لكي يتحقق يجب أن تكون هنالك عدالة فأين هي العدالة مع كل ما يحدث في فلسطين الأرض المقدسة وخاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لنكبة جديدة واستهداف لشعب أعزل».

وأتم: «تحركوا قبل فوات الأوان فدماء أبناء شعبنا هناك ليست رخيصة كما هو كل إنسان في هذا العالم فكلنا خليقة الله وابناءه ونحن نؤمن بأن البشر جميعا ينتمون إلى أسرة بشرية واحدة خلقها الله، دافعوا عن الإنسان المظلوم في فلسطين، كونوا صوتا لاولئك الذين لا صوت لهم ويقتلون بدم بارد وتنهار عليهم الأبنية وارفعوا الصوت عاليا مطالبين بأن تتوقف هذه الحرب الغاشمة التي ضحيتها شعب أعزل ومدنيين أبرياء».