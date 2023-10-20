الاتصالات الفاتيكانية: العنف لا يجب أن ينسينا السعي لتحقيق العدل والسلام

قال المطران المسؤول في دائرة الاتصالات الفاتيكانية اندريا تورنييلي، في تصريح صحفي له إنه بات من الضرورة ألا ينسينا العنف آفاق السلام.

فعل غير إنساني

كما وصف هذا بفعل غير إنساني مشيرا إلى إسفاره عن مئات من الضحايا المدنيين من بينهم الكثير من النساء والأطفال، وشدد تورنييلي على أن هذا الفعل غير قابل للتبرير بأي شكل.

وذكَّر أندريا تورنييلي بعد ذلك بحديث البابا فرنسيس المتكرر عن حرب عالمية مجزأة، وتابع أن الحروب تتعاقب بسرعة غير متوقعة. ومع تأكيده الحاجة إلى هزيمة الإرهاب شدد مدير التحرير على أن هذا يجب أن يتم بدون المزيد من تغذية الكراهية وبدون نسيان القوانين الإنسانية الدولية.

ثم عاد إلى ما وصفها بجريمة مستشفى غزة فكتب إنه وبانتظار معرفة الحقيقة، في إشارة إلى تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن ارتكاب هذه المجزرة، يجب توجيه نداء إلى الجماعة الدولية من أجل التدخل لتفادي كارثة إنسانية واندلاع نزاع لا يمكن تخيل عواقبه.

وفي ختام حديثه أراد التأكيد على أن لا إنسانية ما ارتُكب من قتل لمدنيين أبرياء يجب ألا ينسينا آفاق مستقبل سلام وعدالة في منطقة الشرق الأوسط بكاملها. وذكَّر هنا مجدَّدا بالمقابلة التي أُجريت مع الكاردينال بارولين التي أعرب فيها عن قناعته بأن حل يمثِّ فيل العدل الأكبر الممكن. وذكَّر تورنييلي بتأكيد أمين السر مواصلة دعم الكرسي الرسولي لهذا التطلع وهذا الحق.