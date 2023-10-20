موعد عودة بعثة الأهلي من تنزانيا عقب مواجهة سيمبا

تعود إلى القاهرة في الساعات الأولي من صباح غد السبت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قادمة من تنزانيا عقب مباراة سيمبا في افتتاح بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وتتحرك بعثة المارد الأحمر من ملعب المباراة إلي مطار تنزانيا مباشرة في رحلة طيران تستغرق ٦ساعات وصولًا إلى القاهرة.

موعد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني

في المقابل يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية مع لاعبي الفريق في الرابعة عصرًا استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام سيمبا التنزاني المقرر لها السادسة مساء.

ويناقش المدير الفني مع لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي خطة اللعب التي استقر عليها لمواجهة الفريق التنزاني، وكذلك الأدوار المطلوبة من كل لاعب وفقًا لخطة المباراة.

ويحل الفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره فريق سيمبا التنزاني فى السادسة مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب استاد مكابا الوطني في مدينة دار السلام في ذهاب الدور ربع النهائي من الدوري الإفريقي.

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر في القاهرة وفي حال تخطى المارد الأحمر بطل تنزانيا، سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو اتلتيكو في دور نصف النهائي من البطولة.

تاريخ مواجهات الاهلي وسيمبا

التقى الفريقين من قبل 4 مرات في دوري أبطال إفريقيا نجح الأهلي في تحقيق الفوز مباراتين فيما انتصر سيمبا التنزاني في مواجهتين فقط تمكن المارد الأحمر من تسجيل 6 أهداف، فيما سجل لاعبو تنزانيا هدفين فقط قبل أن تتجدد المواجهة هذه المرة ضمن منافسات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى.

من جانبه استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني علي تشكيل فريقه الذي سيخوض به اللقاء والمكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه علي معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وفي وسط الملعب أليوديانج وأمام عاشور ومروان عطية وبيرسي تاو وحسين الشحات وفي الهجوم محمود كهربا.