بابا الإسكندرية للروم الأرثوذكس: ندين اعتداءات إسرائيل الأثيمة في فلسطين

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر ووكيلها للشؤون العربية، في بيان رسمي له، إنه البطريركية في الاسكندرية تتضامن مع بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية.

وأضاف أن بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، ممثلة بصاحب الغبطة البابا البطريك ثيودروس الثاني، تدين بشدة إعتداء إسرائيل الآثم بالقصف لأحد المباني الخدماتية الإنسانية الخاص بكنيسة القديس بورفيريوس التابعة للبطريركية المقدسية في غزة والمجاور لها.

البابا ثيؤدوروس يقدم العزاء

وتتقدم إلى غبطة البطريرك ثيوفيلوس بالتعازي، معربتًا عن حزنها العميق للخسائر في الأرواح جراء القصف الإسرائيلي.

وأشار المركز الكاثوليكي بالأردن في نشرة له أنه جاء في الصحف الغربية، أن "بضعة آلاف من المسيحيين الذين يقطنون في غزة لم يغادروا كنائسهم الواقعة شمال القطاع على الرغم من أوامر الإخلاء الإسرائيلية، وهم يعيشون تضامناً مع الفئات الأكثر ضعفاً هناك، تحت القصف وهم يفتقرون إلى كل شيء.



وبحسب النشرة فقد لجأ ما يقرب من 500 مسيحي فلسطيني، يمثلون نصف مسيحيي غزة، إلى مجمع الرعية اللاتينية. ويقول رئيس البعثة التبشيرية الخيرية بالقدس بييرباتيستا بيتزابالا، الذي يخصص مكالمة لمدة 10 دقائق يوميا لرعية اللاتين في غزة، إن "أخواننا في غزة يذهلنني، دائما ما تكون البسمة في أصواتهن رغم القنابل ونقص كل شيء".



وتلقت أبرشيات اللاتين والروم الأرثوذكس الواقعة في شمال القطاع مثل غيرها، إنذار الخروج إلى الجزء الجنوبي من القطاع في ضوء هجوم وشيك من الجيش الإسرائيلي، إلا أن "الجميع عملياً اختاروا البقاء، معتبرين أن ذلك أكثر أماناً؛ لأن الوضع أصبح حساساً بشكل متزايد في كل مكان"، كما أوضح الكاردينال بيتزابالا.



وتقول رئيسة أخوات الأم تريزا في غزة: "نذهب إلى أين؟ أخواتنا يدرن داراً لرعاية 60 طفلاً مسلماً معاقاً وبعض الجرحى، عائلاتهم لاجئة ومتناثرة في كل مكان، ولا يستطيع أحد أن يأتي ويأخذهم، لقد بقوا وكذلك الجماعة بأكملها. سنحيا معاً ونموت معاً، ونبقى قريبين من يسوع، بالقرب من الكنائس".



وتعمل المبشرات الثلاث مع 6 راهبات أخريات تحت القصف، في وقت يفتقر القطاع إلى الماء والكهرباء والغذاء والوقود، على ضمان ما يشبه الحياة الطبيعية في مجمع الرعية اللاتينية الذي أصبح "مأوى للاجئين"، ولكن "الأمور لم تعد تحت السيطرة"، كما يقول رئيس الاساقفة من القدس، "حيث لا يوجد ماء ولا مرافق صحية كافية للجميع، ولا فرش ولا بطانيات كافية. إنهم يعيشون ساعتهم دون التفكير في الغد. لقد وضعوا حياتهم بالكامل في يد الإله، وهم ينشدون مساعدته لهم دائما".