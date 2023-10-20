"يشار": كلمة جوتيريش "كلمة حق" لكننا ننتظر رد أقوى وملزم لإسرائيل

وصفت النائبة حنان يشار تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من أمام معبر رفح اليوم، بأنها "كلمة حق" حيث طالب بوقف إطلاق النار، مؤكدا أن إسرائيل حققت أهدافها وزيادة، مشددا على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع الذي هو في أمس الحاجة إليها الآن لتردي الأحوال الإنسانية هناك.

المطالبة بقرار حاسم من الأمم المتحدة

وتابعت يشار في تصريحات خاصة لـ “الدستور" ولكن على الرغم من هذه الرسائل الواضحة من جانب جوتيريش، إلا أننا كنا ننتظر رد أقوى من ذلك من الأمم المتحدة يفرض على إسرائيل الوقف الفوري لحربها على غزة.

وتابعت مستنكرة: هل يوجد منظمة أقوى من الأمم المتحدة،تستطيع أن تفرض على إسرائل قرار حاسم؟ لاسيما وأنها دولة عضو في المنظمة.

دعم القيادة والشعب المصري للقضية الفلسطينية

وفي السياق ذاته أكدت عضو مجلس النواب أن شكر الأمين العام للأمم المتحدة للرئيس السيسي لجهوده لإحتواء الأزمة وكذلك شكره للشعب المصري، إنما يدل على مدى دعم القيادة والشعب المصري للقضية الفلسطينية، حيث أنه لا يوجد نصير للقضية منذ نكبة مثل مصر حكومة وشعبًا، منوهة إلى أن مصر قدمت الكثير للفلسطنين على كافة النواحي.

الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة

وفي السياق شددت النائبة على ضرورة حسم الأزمة الفلسطينية الحالية بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرة إلى أن ما قامت به قوات الإحتلال حتى الأن تجاوز أهدافه بل وصل إلى حد الإبادة.

تأييد قرارات الرئيس لحماية أمن مصر

وفي الختام أكدت النائبة تأيدها لقرارات الرئيس السيسي بشأن حماية الأمن القومي وعدم السماح بالمساس بسيادة الأراضي المصرية، وفق للمخطط الإسرائيلي بتهجير أهالي غزة إلى سيناء، قائلة" على الجميع أن يعي أن سيناء مصرية وستظل للأبد، وأن نقل أهالى غزة إليها يعني نقل الحرب لمصر فقط لاغير".

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش:" من المستحيل أن تكون هنا ولا تكن بقلب مكسور، حيث يوجد خلف هذه الأسوار 2 مليون شخصًا يعانون بشكل خطير، ولا يوجد لديهم طعام أو أدوية أو غاز".

وأضاف “جوتيريش” خلال كلمته بمؤتمر صحفي عالمي من أمام معبر رفح، اليوم الجمعة: "هم تحت النيران ويحتاجون إلى كل شيء للنجاة في هذا الجانب لدينا الكثير من الشاحنات المحملة بالمساعدات من غذاء وطعام وأدوية وهذه الشاحنات ليست مجرد شاحنات وإنما هي خط حياة للكثيرين في غزة".