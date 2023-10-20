الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الآلاف من أهالي أسوان ينتفضون في جمعة "تحيا مصر" دعمًا للقضية الفلسطينية

تجمهر الالاف الاسوانيين
تجمهر الالاف الاسوانيين

شهد ميدان محطة أسوان، مساء اليوم الجمعة، احتشاد الآلاف من المواطنين ليعلنوا دعمهم لقرارات وتحركات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية.

أهالي أسوان يتضامنون مع فلسطين 

وردد المتظاهرون على ترديد الهتافات دعمًا للقضية الفلسطينية وتعبرًا عن رفضهم القاطع لما يرتكبه الاحتلال من مجازر في غزة، والقصف الذي يطال كل شيء حتى دور العبادة والمستشفيات.

لافتات لدعم رئيس الجمهورية والقضية الفلسطينية 

وتعددت العبارات المكتوبة على اللافتات التي تم توزيعها بميدان محطة أسوان، والتي من أبرزها كل الدعم لأشقائنا فى غزة، كتفنا فى كتف أهالينا في فلسطين، ندعم ونؤيد قرارات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية، وإحنا معاك فى السلم والحرب والشعب يفوض الرئيس.

جدير بالذكر أن توافد المئات من أهالي محافظة أسوان، صباح اليوم، على الطريقين الصحراوي والزراعي؛ للمشاركة في تظاهرات دعم القضية الفلسطينية بميدان المحطة.

وحرص أهالي مركز إدفو، وهم متوجهون إلى ميدان محطة أسوان، أثناء سيرهم بالطريق الصحراوي، على رفع علم مصر وفلسطين ليُرفرف في الهواء، وترديد عبارات وهتافات وطنية، لدعم القضية الفلسطينية، وليعبروا عن رفضهم القاطع للأفعال الوحشية والانتهاكات التي وقعت مع الشعب الفلسطيني، والأفعال الوحشية التي ساهمت في زعزعة أمن واستقرار الإخوة في غزة، وتجردوا فيها من كافة المشاعر الإنسانية، وأسفرت عن استشهاد وإصابات لأعداد هائلة من أهالينا في غزة.

تجمهر الالاف الاسوانيين
تجمهر الالاف الاسوانيين
تجمهر الالاف الاسوانيين
تجمهر الالاف الاسوانيين
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