27 نقطة انطلاق.. مظاهرات اليوم الجمعة بث مباشر لدعم فلسطين في جميع المحافظات

تشهد ميادين مصر في جميع المحافظات انطلاق المظاهرات اليوم في مصر بعد صلاة الجمعة؛ رفضًا لتهجير الفلسطنين وتنديدًا بالمجازر الإسرائيلية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة، وعلى رأسها مذبحة مستشفى المعمداني التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 500 شخصًا، أغلبهم من النساء والأطفال، ما جعلنا ننشر مظاهرات اليوم بث مباشر.

انطلاق مظاهرات اليوم الجمعة

وخرج آلاف من المواطنين للتظاهر أمام المساجد الكبرى والميادين العامة؛ دعما للقضية الفلسطينية وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتأكيد على موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم للقضية ورفض التهجير.

وفي محافظة الجيزة، شهد محيط مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، ومحيط مسجد مصطفى محمود بالمهندسين تظاهرات الآلاف من المواطنين.

وفي محافظة القليوبية خرج الآلاف من المتظاهرين في ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.

كما خرج الآلاف من المتظاهرين اليوم بعد صلاة الجمعة من الجامع الأزهر بالقاهرة، وميدان رمسيس للتنديد بمقتل أكثر من 4 آلاف شهيد بينهم نحو 1000 شهيد سقطوا في ضربة إسرائيلية على مستشفى المعمداني في قطاع غزة.

انطلاق مظاهرات اليوم الجمعة أمام الجامع الأزهر

مظاهرات اليوم بث مباشر

ويمكن متابعة مظاهرات اليوم بث مباشر عبر البث الحي الذي تنقله قناة اكسترا نيوز وقناة القاهرة الإخبارية، في جميع المحافظات عبر الفيديو التالي:-

27 نقطة انطلاق للمظاهرات في مصر اليوم

ومن المقرر أن تشهد الميدان التالية انطلاق المظاهرات اليوم الجمعة في مصر، على مدار اليوم لدعم القضية الفلسطينية:-

القاهرة: في شارع النصر في مدينة نصر. محافظة الجيزة: بميدان الحصرى بأكتوبر. الإسكندرية: بميدان محطة سيدي جابر. الشرقية: بميدان المحافظة. الغربية: بمنطقة الاستاد. محافظة الدقهلية: بميدان المحافظة. القليوبية: بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة. محافظة المنوفية: في شارع الاستاد بمدينة شبين الكوم. مطروح: بميدان الإسكندرية بمدينة مرسى مطروح. محافظة البحيرة: بميدان جلال قريطم. محافظة كفر الشيخ: بميدان النصر. محافظة دمياط: ميدان الساعة. بورسعيد: بميدان 3 يوليو. محافظة الإسماعيلية: ميدان الممر بمدينة الإسماعيلية. محافظة السويس: ميدان إسماعيل يس. شمال سيناء: ميدان الساعة بمدينة العريش. محافظة جنوب سيناء: ميدان سوهو بمدينة شرم الشيخ. البحر الأحمر: ميدان الدهار بمدينة الغردقة. الفيوم: ميدان السواقي. محافظة بني سويف: بميدان الزراعيين. محافظة المنيا: ميدان بالاس بمدينة المنيا. سوهاج: بميدان الشبان المسلمين. أسيوط: ميدان المجذوب. الوادي الجديد: ميدان الساحة بمدينة الخارجة. محافظة قنا: ميدان الساعة. الأقصر: ميدان أبو الحجاج بمدينة الأقصر. محافظة أسوان: ميدان المحطة.

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