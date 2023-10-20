إيقاف بطل العالم بابو جوميز عامين بسبب المنشطات

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزو رومانو منذ قليل، عن إيقاف الأرجنتيني بابو جوميز لاعب مونزا الإيطالي لمدة عامين بسبب المنشطات.

وقال رومانو عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي نقلًا عن شبكة “ريليفو” الإسبانية، تم إيقاف بابو جوميز لاعب نادي مونزا الإيطالي من اللعب لمدة عامين بسبب تعاطيه للمنشطات.

🚨 BREAKING: World Cup winner Papu Gómez has been banned for doping — reports @relevo.



🇦🇷 Two year ban for the Argentine who recently signed with Italian side Monza as free agent after contract terminated at Sevilla. pic.twitter.com/XKNsgGhXlY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 20، 2023

وكان لاعب الوسط الأرجنتيني قد أنهى عقده مع إشبيلية في الموسم الماضي، ليعود إلى إيطاليا، حيث كان متألقًا قبل 3 أعوام هناك مع أتالانتا.

مونزا

ووقع الأرجنتيني أليخاندرو "بابو" جوميز، الشهر الماضي رسميًا لنادي مونزا، الذي ينافس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي، والذي ينضم إليه بصفته لاعب حر، والذي وقع لمدة موسم، ينتهي في 30 يونيو 2024، بحسب ما أعلن النادي، عبر قنواته الرسمية.

وأبدى النادي إعجابه بأرقام اللاعب، الذي خاض 315 مباراة، وسجل 66 هدفا في السيري .

كان لاعب الوسط الأرجنتيني، أنهى عقده مع إشبيلية الموسم الماضي، ليعود إلى إيطاليا، حيث كان متألقا قبل 3 أعوام هناك مع أتالانتا.