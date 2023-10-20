الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إيقاف بطل العالم بابو جوميز عامين بسبب المنشطات

بابو جوميز
بابو جوميز

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزو رومانو منذ قليل، عن إيقاف الأرجنتيني بابو جوميز لاعب مونزا الإيطالي لمدة عامين بسبب المنشطات.

وقال رومانو عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي نقلًا عن شبكة “ريليفو” الإسبانية، تم إيقاف بابو جوميز لاعب نادي مونزا الإيطالي من اللعب لمدة عامين بسبب تعاطيه للمنشطات.

وكان لاعب الوسط الأرجنتيني قد أنهى عقده مع إشبيلية في الموسم الماضي، ليعود إلى إيطاليا، حيث كان متألقًا قبل 3 أعوام هناك مع أتالانتا.

مونزا

ووقع الأرجنتيني أليخاندرو "بابو" جوميز، الشهر الماضي رسميًا لنادي مونزا، الذي ينافس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي، والذي ينضم إليه بصفته لاعب حر، والذي وقع لمدة موسم، ينتهي في 30 يونيو 2024، بحسب ما أعلن النادي، عبر قنواته الرسمية.

وأبدى النادي إعجابه بأرقام اللاعب، الذي خاض 315 مباراة، وسجل 66 هدفا في السيري .

كان لاعب الوسط الأرجنتيني، أنهى عقده مع إشبيلية الموسم الماضي، ليعود إلى إيطاليا، حيث كان متألقا قبل 3 أعوام هناك مع أتالانتا.

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