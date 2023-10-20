الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند|تظاهرات حاشدة في المحافظات نصرة للقضية الفلسطينية.. وجوتيريش يصل معبر رفح

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تنوعت أخبار التريند خلال الساعات الماضية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين، وتستعرض "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

تظاهرات حاشدة في المحافظات نصرة للقضية الفلسطينية

عرضت لقطات حية للمواطنين بالمحافظات المختلفة، خرجوا في تظاهرات تلبية لنداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفض تهجير الفلسطينيين ووقف العداون على أهل غزة. 

وخرجت تظاهرات من الجامع الأزهر الشريف، ومسجد الحصري وفي عدة ميادين، عقب انتهاء صلاة الجمعة، وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للقضية الفلسطنية.. للمزيد اضغط هنا.

الطائفة الإنجيلية تدين قصف مبنى كنيسة الروم الأرثوذكس بغزة

أدانت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، بأقوى العبارات القصف الإسرائيلي لكنيسة الروم الأرثوذكس، مساء أمس، والذي طال أحد مباني الكنيسة التي تقدم خدمات إنسانية في مدينة غزة، وأسفر عن سقوط شهداء أبرياء وجرحى ومصابين من المواطنين الفلسطينيين.. للمزيد اضغط هنا.

جوتيريش من أمام معبر رفح: أكثر من 2 مليون شخص فى غزة يعانون بشكل كبير

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن هناك أكثر من 2 مليون شخص في قطاع غزة يعانون بشكل كبير، متابعا: "خلف هذه الأسوار هناك أكثر من 2 مليون شخص يعانون بشكل كبير.. لا يوجد لديهم طعام أو شراب أو أدوية.. كل شيء يحتاج إليه قطاع غزة.. نحتاج إلى دخول الطعام والدواء.. للمزيد اضغط هنا.

أعضاء الحركة المدنية يتوافدون على ميدان مصطفى محمود لتأييد قرارات الرئيس ودعم غزة (فيديو)

استقبل ميدان مصطفى محمود عددا من أعضاء الحركة المدنية للمشاركة في مظاهرات جمعة تحيا مصر لدعم القضية الفلسطينية ورفض الاحتلال الغاشم على قطاع غزة، والتأكيد على موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم للقضية ورفض التهجير.. للمزيد اضغط هنا.

وفاء عامر: أؤيد الرئيس السيسي في كل قرارته

أيدت الفنانة وفاء عامر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، معلنة تفويضه في التصرف الصحيح بحماية أرض سيناء مما يريده العدو الإسرائيلي من تهجير لأهل غزة وإخراجهم من أرضهم لمصر من أجل الاستيلاء على فلسطين.. للمزيد اضغط هنا.

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