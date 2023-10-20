قبل مواجهة الأهلي اليوم.. سيمبا والظهور الأخير في البطولات الإفريقية

تفتتح اليوم في تمام الساعة السادسة مساء منافسات البطولة الإفريقية المستحدثه هي دوري السوبر الإفريقي بمباراة نادي سيمبا التنزاني أمام النادي الأهلي في ذهاب دور الثمانية على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.

الأهلي وسيمبا والظهور الإفريقي الأخير

إذا كان الحضور الأخير للأهلي في البطولات الإفريقية في مباراة كأس السوبر الإفريقي التي خسرها أمام نادي اتحاد الجزائر بنتيجة هدف نظيف، وهي المباراة التي استضافها ملعب مدينة الملك فهد الرياضية ( حورية ) في مدينة الطائف السعودية، فإن آخر ظهور لسيمبا كان في بطولة دوري أبطال إفريقيا الماضية التي خرج منها في دور ربع النهائي على يد نادي الوداد الرياضي المغربي بضربات ترجيحية 3 – 4 بعد أن تمكن كل فريق من الفوز على ملعبه بنتيجة هدف نظيف.

كان سيمبا قد بدأ البطولة من الدور التمهيدي، ونجح في تجاوز نادي نياسا بيج بولتس من مالاوي حيث تغلب عليه في لقائي الذهاب، والعودة بنفس النتيجة هدفين دون رد.

وفي الدور الثاني نجح سيمبا أيضا في تخطي نادي بريميرو دي اوجوستو الأنجولي بالفوز عليه في مباراتي الذهاب بنتيجة 3 – 1، والإياب بنتيجة هدف دون مقابل.

وفي دور المجموعات الذي دخله للمرة الثالثة بنظام البطولة المعمول به حاليا منذ عام 2017 تمكن من تجاوز المجموعة المجموعة الثالثة بعد أن حل وصيفا برصيد 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات منها انتصاران على نادي فيبرس الأوغندي بنفس النتيجة هدف نظيف الجولتين الثالثة، والرابعة، وانتصار وحيد على نادي هورويا الغيني بنتيجة ثقيلة جدا 7 أهداف دون رد في الجولة الخامسة، ولم يتعادل لكنه تلقى 3 هزائم بواقع هزيمتين على يد نادي الرجاء الرياضي المغربي بنتيجة 3 أهداف دون مقابل في الجولة الثانية، وبنتيجة 1 – 3 في الجولة السادسة، وهزيمة واحدة على يد هورويا بنتيجة هدف نظيف في الجولة الأولى.

الأهلي ولعنة ملعب سيمبا

مع أن مواجهة الأهلي أمام سيمبا قد تبدو للكثيرين سهلة على الأهلي إلا أن هذه المواجهة تسبب قلقا شديدا لجماهير الأهلي لأن فريقها لم يستطع أن يحقق أي نتيجة إيجابية سواء بالفوز أو حتى بالتعادل على ملعب سيمبا بالرغم من أنه واجهه في بطولتين مختلفتين.

ففي بطولة كأس إفريقيا للأندية أبطال الكئوس 1985 ألتقى الأهلي سيمبا في الدور الثاني، وانهزم الأهلي في مباراة الذهاب بنتيجة 1 – 2.

أما في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 في المجموعة الخامسة خسر الأهلي أمام سيمبا بنتيجة هدف دون رد في الجولة الرابعة.

وفي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2021 في المجموعة الأولى انهزم الأهلي على يد سيمبا بنتيجة هدف دون مقابل في الجولة الثانية، وبالمناسبة هي كانت الهزيمة الوحيدة التي تلقاها الأهلي في هذه المجموعة.

فهل في هذه البطولة الثالثة التي يواجه فيها الأهلي سيمبا يستطيع الأهلي أن يتخلص من لعنة ملعب سيمبا، ويعود لأول مرة بنتيجة إيجابية من ملعب بنجامين مكابا الوطني.