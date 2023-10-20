كاتب صحفى لـ"القاهرة الإخبارية": ننتظر من قمة القاهرة التأكيد على الالتزام بالقانون الدولى

قال الكاتب الصحفي مهدي النمر، إن المرونة التي تبديها إسرائيل ليست نتيجة ضغوط بقدر ما هي نتيجة نصائح أمام تحرك الرأي العام الأوروبي الذي يتعرّض لحملة غير مسبوقة من التضليل وإعادة صياغة الرواية، لكن أرقام الضحايا والدمار الذي تأتي صوره من غزة يضع الحكومات الغربية وبالتالي إسرائيل في ورطة خشية أن تفقد ما تسميه اللحظة الرائعة من التأييد العالمي.

قمة القاهرة للسلام والتأكيد على الالتزام بالقانون الدولي

وأضاف مهدي النمر، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن قمة القاهرة للسلام تأتي في وقت مواتٍ تماما، لافتا إلى أن هناك استعدادا عاما في المجتمع الدولي وداخل الحكومات الغربية لإحياء القضية الفلسطينية وإنقاذ إسرائيل من الورطة التي تجد نفسها فيها، معقبًا: "ننتظر من قمة القاهرة للسلام التأكيد على الالتزام بالقانون الدولي".