الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دعما لفلسطين.. بث مشترك لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامى

منظمة التعاون الإسلامى
منظمة التعاون الإسلامى

أعلنت 42 دولة عربية وإسلامية آسيوية موافقتها على الانضمام إلى البث المشترك لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع التليفزيون الفلسطيني، غدًا السبت، من الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت جرينتش ولمدة ساعة.

وقال الاتحاد، في بيان صادر عنه، إن القنوات والإذاعات ستنضم مع البث المباشر للتليفزيون الفلسطيني، وستكون هناك مداخلات لكبار الشخصيات السياسية والإعلامية والمسؤولين، وعلى رأسها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وعدد من المسؤولين عن البث الإذاعي والتليفزيوني، وفق ما أورده اتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الإسلامي (يونا).

يذكر، أنه تم التنسيق بين اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، برئاسة الدكتور عمرو الليثي، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عساف، على تخصيص بعد غد السبت، في إطار دعم القضية الفلسطينية ومواجهة الانتهاكات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي.

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