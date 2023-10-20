مسيحى ناج من القصف الإسرائيلى لكنيسة القديس بوفيليوس الأثرية يستغيث: "مليش مكان".. (فيديو)

نشرت قناة المنار، مقطع فيديو لأحد الشباب مسيحي الجنسية في قطاع غزة، يتم علاجه بعد نجاته من القصف الإسرائيلي لكنيسة القديس بوفيليوس الأثرية.



واستغاث الشاب بأن منزله تدمر بسبب القصف وأصبح بلا مأوى أو أي مكان يذهب إليه، معلقًا: "مليش مكان".



من جانبه قال أديب جودة الحسيني، حامل مفتاح كنيسة القيامة بالقدس، إن كنيسة القديس بوفيليوس الأثرية في شارع عمر المختار، التي قصفت في غزة مساء الخميس يحتمي بها نحو 400 فلسطيني ارتقوا شهداء، مشيرًا إلى أن تلك الأسر من المسلمين والمسيحيين.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن كنيسة الروم فتحت أبوابها لاستقبال النازحين والجرحى للاحتماء بها ضد العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أننا كنا نتوقع غير المتوقع وحدث ما كنا نخافه الليلة.