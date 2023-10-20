الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ضحية فى إطلاق نار إسرائيلى على الحدود اللبنانية

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن الجيش تمكن بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، من سحب 9 مدنيين بينهم 6 صحفيين، حاصرهم الجيش الإسرائيلي قرب موقع العباد، على الحدود، وأطلق النار في محيط المكان الذي كانوا يتواجدون فيه لمنع مغادرتهم.

وأفادت الوكالة بأن الحادث أسفر عن سقوط ضحية ومصاب نقل إلى المستشفى.

من جانبها، أعلنت يونيفيل أن القوات المسلحة اللبنانية طلبت منها مساء أمس الخميس، مساعدة 7 أفراد علقوا بالقرب من الخط الأزرق الحدودي مع إسرائيل، على مقربة من قبر الشيخ عباد، "خلال تبادل إطلاق نار كثيف عبر الخط الأزرق".

وذكرت على منصة "إكس" أنها اتصلت بالجيش الإسرائيلي، وحضته على وقف إطلاق النار لتسهيل عملية الإنقاذ. 

وأضافت أن "الجيش الإسرائيلي أوقف إطلاق النار، مما أتاح للجيش اللبناني إخراج الأفراد بنجاح من المنطقة، إلا أن أحد الأشخاص فقد حياته في الحادثة، وتم إنقاذ الآخرين".

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