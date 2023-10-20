الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

مظاهرة حاشدة بجامعة الزقازيق لدعم تصريحات الرئيس السيسي الرافضة لتهجير الفلسطينيين

جريدة الدستور

نظم الآلاف من طلاب جامعة الزقازيق اليوم تظاهرة ضخمة لدعم فلسطين والتنديد بالمجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في غزة، ودعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

 

ورفع الطلاب والطالبات الذين تجمعوا أمام كلية الآداب العلم الفلسطيني والعلم المصري، ورددوا هتافات «لا اله الا الله الصهاينة أعداء الله، لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، يا فلسطيني يا فلسطيني دمى دمك، ودينك ديني»

https://youtube.com/shorts/oLDnI0xQKKY?si=Np8ZhM7jlH-gZVT5

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