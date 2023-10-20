باحث فى الشئون الإسرائيلية: انشقاقات واضحة الآن داخل المجتمع الإسرائيلى

قال أحمد فؤاد أنور، باحث في الشؤون الإسرائيلية، إن هناك انشقاقات داخل المجتمع الإسرائيلي، حيث يوجد الآن مظاهرات في حيفا مشاركة بها عناصر من اليسار حاملين صور الأسرى في غزة.

الهجمات الصهيونية

وأكد أحمد فؤاد أنور، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هناك حلحلة وتراجع في تصعيد المشهد الهجومي الكبير الذي قام به الاحتلال منذ بداية الهجمة الأخيرة.

وأضاف في حديثه، أن هناك تقديرات متضاربة حول عدد الأسرى الإسرائيليين، حيث هناك حديث حول فقدان 100 مواطن إسرائيلي ولا تعلم القوات إذا كان هذا العدد بأيدي حركة حماس والشعب الفلسطيني أم لا.

المساعي المصرية

وأشار إلى، أن هناك قوافل إغاثة مصرية تصر على العبور إلى الحدود الفلسطينية، مشيرًا إلى أن العالم بأكمله يرى كم الهتافات المصرية التي تحمل الأعلام الفلسطينية في المحافظات المصرية المختلفة.