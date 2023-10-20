الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث فى الشئون الإسرائيلية: انشقاقات واضحة الآن داخل المجتمع الإسرائيلى

مظاهرات إسرائيلية
مظاهرات إسرائيلية

قال أحمد فؤاد أنور، باحث في الشؤون الإسرائيلية، إن هناك انشقاقات داخل المجتمع الإسرائيلي، حيث يوجد الآن مظاهرات في حيفا مشاركة بها عناصر من اليسار حاملين صور الأسرى في غزة. 

 

الهجمات الصهيونية 

وأكد أحمد فؤاد أنور، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هناك حلحلة وتراجع في تصعيد المشهد الهجومي الكبير الذي قام به الاحتلال منذ بداية الهجمة الأخيرة.

 

وأضاف في حديثه، أن هناك تقديرات متضاربة حول عدد الأسرى الإسرائيليين، حيث هناك حديث حول فقدان 100 مواطن إسرائيلي ولا تعلم القوات إذا كان هذا العدد بأيدي حركة حماس والشعب الفلسطيني أم لا.

 

 المساعي المصرية

وأشار إلى، أن هناك قوافل إغاثة مصرية تصر على العبور إلى الحدود الفلسطينية، مشيرًا إلى أن العالم بأكمله يرى كم الهتافات المصرية التي تحمل الأعلام الفلسطينية في المحافظات المصرية المختلفة. 

ـحمد فؤاد أنور باحث في الشئون الإسرائيلية القاهرة الإخبارية الحرب الفلسطينية

الأكثر قراءة

عاجل.. روسيا تتعهد بدعم كوريا الشمالية فى مواجهة الهيمنة الأمريكية

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

أنغام ترد على وقاحة أفيخاى: "ما تستحقش الأدب فى الكلام ولا التعامل"

عاجل.. استشهاد 12 فلسطينيا فى مداهمة وقصف إسرائيلى لمخيم نور شمس

سفينة حربية أمريكية تعترض قذائف صاروخية أطلقت تجاهها من اليمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

جرجس شكرى

أمريكا تكره أمريكا وتحب إسرائيل

إبراهيم عبدالمجيد

كذبتان.. جريمة معاداة السامية وقتل المدنيين فى المستوطنات

ياسر ثابت

ياسر ثابت: مصر تعى كل المخططات.. ولن يتم تصدير الصراع لدول مجاورة

صور

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى