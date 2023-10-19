الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

شادي محمد يناشد المصريين دعم فلسطين وقرارات السيسي غدًا (فيديو)

شادي محمد
شادي محمد

عبّر شادي محمد، نجم منتخب مصر والأهلي الأسبق عن غضبه الشديد جراء ما تقوم به قوات الاحتلال تجاه أشقائنا بغزة.

ودعا شادي المصريين بضرورة التواجد غدًا الجمعة أمام المنصة لدعم القضية الفلسطينية والأشقاء في فلسطين، رافضًا استهداف النساء والأطفال والرجال العزّل، لذلك يجب على الجميع أن يدعم القضية الفلسطينية بأن نتواجد عقب صلاة الجمعة.

وتابع نجم الأهلي السابق: “يجب أن نوصل رسالة إلى العالم أجمع بأننا جميعًا نقف خلف القيادة السياسية والرئيس السيسي في كل قراراته بكل قوة، وندعم قواتنا المسلحة في كل شيء، لذلك أوجه دعواتي لكل فئات الشعب للوقوق أمام المنصة غدًا”.

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