الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

عبدالظاهر السقا يدعو المصريين لارتداء الأسود والتوافد على المنصة لدعم فلسطين "فيديو"

عبدالظاهر السقا
عبدالظاهر السقا

حرص اللاعب الدولي عبدالظاهر السقا، نجم منتخب مصر ولاعب المنصورة الأسبق على توجيه دعوة لكل الرياضيين والشعب المصري، على التوجه غدا إلى المنصة بمدينة نصر، لدعم القضية الفلسطينية .

وقال السقا، إنه سيكون متواجدا أمام المنصة من الصباح الباكر غدا، لتنظيم وقفة تعبيرا عن الغضب الشعبي الموجود داخل نفوس المصريين تجاه ما يحدث ضد أشقائنا في فلسطين خلال الأيام الماضية.

واقترح السقا على المواطنين الذين سيحضرون غدا أن يرتدوا اللون الأسود حدادا على أرواح شهداء فلسطين في الأحداث الأخيرة.

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"الشعب يريد تحرير فلسطين".. تزايد أعداد المشاركات بالوقفة الاحتجاجية أمام "الصحفيين" (فيديو)

 

عبدالظاهر السقا نجم منتخب مصر الشعب المصري دعم القضية الفلسطينية أمام المنصة أشقائنا في فلسطين

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