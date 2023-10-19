الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجاج عبدالعظيم يدين أفعال جيش الاحتلال ويصفها بالإرهابية (فيديو)

حجاج عبدالعظيم
حجاج عبدالعظيم

ظهر الفنان حجاج عبدالعظيم في فيديو، عبر عن كامل دعمه للقضية الفلسطينية مؤكدا إدانته التامة للأعمال الإرهابية التي يقوم بها جيش الاحتلال تجاه أشقائنا الفلسطينيين، موضحا أن جميع المصريين متأثرين جدا تجاه ما يحدث ضد أهلنا في فلسطين، من قتل أطفال ونساء وشيوخ عزل.

ودعا جميع المصريين للوقوف غدا أمام المنصة بمدينة نصر لنظهر للعالم أن إسرائيل  تدعم جرائمها بإعلام مزيف ولا يريدون أن يظهروا أمام العالم أنهم سفاحين، وناشد المصريين جميعا أن يقفوا يدا واحدة ويقولون بل للإرهاب ولا لذبح الإسرائيليين للفلسطينيين، داعيا أن ينصر الله أهل فلسطين.

txt

رسميًا.. رابطة الأندية تتخذ قرارين بشأن التضامن مع فلسطين

 

الفنان حجاج عبدالعظيم دعمه للقضية الفلسطينية أهلنا في فلسطين المنصة بمدينة نصر إسرائيل جيش الاحتلال

الأكثر قراءة

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

سفينة حربية أمريكية تعترض قذائف صاروخية أطلقت تجاهها من اليمن

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

أنغام ترد على وقاحة أفيخاى: "ما تستحقش الأدب فى الكلام ولا التعامل"

"إكسترا نيوز": أكبر مستشفى ميدانى يصل معبر رفح غدًا

"مرابطون حتى الإغاثة".. أجواء معبر رفح قبل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

جرجس شكرى

أمريكا تكره أمريكا وتحب إسرائيل

إبراهيم عبدالمجيد

كذبتان.. جريمة معاداة السامية وقتل المدنيين فى المستوطنات

ياسر ثابت

ياسر ثابت: مصر تعى كل المخططات.. ولن يتم تصدير الصراع لدول مجاورة

صور

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى