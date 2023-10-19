حجاج عبدالعظيم يدين أفعال جيش الاحتلال ويصفها بالإرهابية (فيديو)

ظهر الفنان حجاج عبدالعظيم في فيديو، عبر عن كامل دعمه للقضية الفلسطينية مؤكدا إدانته التامة للأعمال الإرهابية التي يقوم بها جيش الاحتلال تجاه أشقائنا الفلسطينيين، موضحا أن جميع المصريين متأثرين جدا تجاه ما يحدث ضد أهلنا في فلسطين، من قتل أطفال ونساء وشيوخ عزل.

ودعا جميع المصريين للوقوف غدا أمام المنصة بمدينة نصر لنظهر للعالم أن إسرائيل تدعم جرائمها بإعلام مزيف ولا يريدون أن يظهروا أمام العالم أنهم سفاحين، وناشد المصريين جميعا أن يقفوا يدا واحدة ويقولون بل للإرهاب ولا لذبح الإسرائيليين للفلسطينيين، داعيا أن ينصر الله أهل فلسطين.