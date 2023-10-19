أحمد حسن يدعو لدعم الفلسطينيين من أمام المنصة "فيديو"

قال اللاعب الدولى أحمد حسن لاعب منتخب مصر لكرة القدم السابق، إن الجميع يعيش حالة من الحزن الشديد بسبب الأحداث التي نشاهدها في فلسطين وكم الظلم الذي يتعرض له الأشقاء الفلسطينيين.

وناشد كل الرياضيين بالوقوف أمام المنصة بمدينة نصر، لإيصال صوتنا وإشعار الفلسطينيين أننا ندعمهم ونشعر بهم، والوقوف وقفة تضامنية مع أهلنا هناك.

ودعا كافة أطياف الشعب المصري لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن أقل شيء تقديمه للأشقاء في فلسطين هو إيصال صوتنا لهم وأننا ندعمهم ونساندهم، وهذا أبسط شيء نقدمه لهم.