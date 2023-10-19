الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: المنطقة تشهد عاصفة حقيقية ولا يمكن التهاون في أمن مصر القومي

النائب محمد نشأت
النائب محمد نشأت العمده

أعرب النائب محمد نشأت العمدة وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، عضو مجلس النواب، عن رفضه التام واستيائه الشديد من الممارسات الإجرامية التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطيني في قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي للتخلي عن انحيازه للكيان الصهيوني، وأن يعمل على وقف نزيف الشعب الفلسطيني وردع العدوان ووقف الحرب بأسرع ما يمكن.

txt

رئيس حزب التجمع: “لن نقبل بنكبة فلسطينية جديدة.. يجب إسقاط مخطط التهجير”

موقف مصر رفض المخططات الخبيثة 

ونوه نشأت العمدة في تصريح صحفي له اليوم، بموقف مصر القوي الرافض للعدوان وتنفيذ مخططات خبيثة للتهجير وإخلاء قطاع غزة من أبنائه، قائلا: إن مصر تُفشل جريمة القرن الـ21 التي تريد أن تنفذها إسرائيل لتتمكن من النيل من المقاومة الفلسطينية وتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها.

txt

بحضور قيادات "مستقبل وطن".. انطلاق مؤتمر الأحزاب المصرية لدعم فلسطين

تفويض الرئيس السيسي 

وأعلن عضو مجلس النواب، عن كامل تأييده وتفويضه وباقي الشعب المصري للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، للوقوف بجانب القضية الفلسطينية ورفض تهجير أهالى غزة، وجاهزية جميع القوى السياسية والوطنية والشعبية لمساندة السيسي وموقف مصر الحاسم. مضيفا: إنه يدعم ويؤيد تماما قرارات الرئيس السيسي في الحفاظ على مصر، قائلا: الجميع يرفضون الغطرسة الإسرائيلية والمذابح في غزة.

وصول المساعدات الإنسانية أولا

في سياق متصل، شدد نائب الصعيد، على أهمية وصول المساعدات الإنسانية لفلسطين، ومطالبة المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته إزاء الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يواجه مأساة إنسانية، ومجازر متواصلة.

واختتم النائب محمد نشأت العمده بالقول، إن المنطقة تشهد عاصفة حقيقية ولا يمكن التهاون في أمن مصر القومي، والذي يعد خط أحمر غير قابل للمساومة ولا للمخططات الإسرائيلية السافرة.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد أن مصر ترفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء باعتبار أن ذلك يفرغ القضية الفلسطينية من مضمونها، كما أنه يعتبر تعديا على الأمن القومي المصري، وأكد أن مصر متمسكة بالسلام وإقرار التهدئة في قطاع غزة حماية للأرواح ومقدرات الشعب الفلسطيني.

النائب محمد نشأت العمدة أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا القضية الفلسطينية تفويض الرئيس السيسي حماية الأمن القومي المصري تهجير أبناء غزة باتجاه سيناء

الأكثر قراءة

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"إكسترا نيوز": أكبر مستشفى ميدانى يصل معبر رفح غدًا

أنغام ترد على وقاحة أفيخاى: "ما تستحقش الأدب فى الكلام ولا التعامل"

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

استقالة جديدة فى "بى بى سى" بسبب الانحياز غير المهنى فى "حرب غزة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

جرجس شكرى

أمريكا تكره أمريكا وتحب إسرائيل

إبراهيم عبدالمجيد

كذبتان.. جريمة معاداة السامية وقتل المدنيين فى المستوطنات

ياسر ثابت

ياسر ثابت: مصر تعى كل المخططات.. ولن يتم تصدير الصراع لدول مجاورة

أسامة أبو طالب

شعب محتل ومقاومة ترفض الاحتلال

نوال مصطفى

الانفجار الفلسطينى لن يكون الأخير طالما استمرت جرائم الاحتلال

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى