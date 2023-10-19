برلماني: المنطقة تشهد عاصفة حقيقية ولا يمكن التهاون في أمن مصر القومي

أعرب النائب محمد نشأت العمدة وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، عضو مجلس النواب، عن رفضه التام واستيائه الشديد من الممارسات الإجرامية التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطيني في قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي للتخلي عن انحيازه للكيان الصهيوني، وأن يعمل على وقف نزيف الشعب الفلسطيني وردع العدوان ووقف الحرب بأسرع ما يمكن.

موقف مصر رفض المخططات الخبيثة

ونوه نشأت العمدة في تصريح صحفي له اليوم، بموقف مصر القوي الرافض للعدوان وتنفيذ مخططات خبيثة للتهجير وإخلاء قطاع غزة من أبنائه، قائلا: إن مصر تُفشل جريمة القرن الـ21 التي تريد أن تنفذها إسرائيل لتتمكن من النيل من المقاومة الفلسطينية وتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها.

تفويض الرئيس السيسي

وأعلن عضو مجلس النواب، عن كامل تأييده وتفويضه وباقي الشعب المصري للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، للوقوف بجانب القضية الفلسطينية ورفض تهجير أهالى غزة، وجاهزية جميع القوى السياسية والوطنية والشعبية لمساندة السيسي وموقف مصر الحاسم. مضيفا: إنه يدعم ويؤيد تماما قرارات الرئيس السيسي في الحفاظ على مصر، قائلا: الجميع يرفضون الغطرسة الإسرائيلية والمذابح في غزة.

وصول المساعدات الإنسانية أولا

في سياق متصل، شدد نائب الصعيد، على أهمية وصول المساعدات الإنسانية لفلسطين، ومطالبة المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته إزاء الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يواجه مأساة إنسانية، ومجازر متواصلة.

واختتم النائب محمد نشأت العمده بالقول، إن المنطقة تشهد عاصفة حقيقية ولا يمكن التهاون في أمن مصر القومي، والذي يعد خط أحمر غير قابل للمساومة ولا للمخططات الإسرائيلية السافرة.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد أن مصر ترفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء باعتبار أن ذلك يفرغ القضية الفلسطينية من مضمونها، كما أنه يعتبر تعديا على الأمن القومي المصري، وأكد أن مصر متمسكة بالسلام وإقرار التهدئة في قطاع غزة حماية للأرواح ومقدرات الشعب الفلسطيني.