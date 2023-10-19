الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسي: مصر تقود حراكًا إقليميًا ودوليًا لإنقاذ الفلسطينيين

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال الدكتور أشرف العكة الباحث السياسي من رام الله، إنّ إطلاق مصر مؤتمر القاهرة للسلام له دلالات هامة، أبرزها أن مصر تقود الحراك العربي والعالمي في سبيل السلام والتسوية وإنقاذ الشعب الفلسطيني من كل جرائم الإحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الباحث السياسي، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن قمة القاهرة للسلام تبين أنه لا يزال هناك مجالًا للحوار السياسي والدبلوماسي والقانوني، وفتح ممرات آمنة منعًا لانزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية.

وأوضح “العكة” أن القيادة المصرية الحكيمة في هذه القمة الهامة عليها أن توجه رسالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يجب أن يكون الفلسطينيون حاضرون في هذه القمة. 

مصر مؤتمر القاهرة للسلام الحراك العربي الشعب الفلسطيني الإحتلال الإسرائيلي القاهرة الإخبارية

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