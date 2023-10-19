باحث لـ"القاهرة الإخبارية": الفصائل الفلسطينية شكّلت قيادة وطنية موحدة لمقاومة الاحتلال

قال الدكتور أشرف العكة الباحث السياسي من رام الله، إنّ الفصائل الفلسطينية اجتمعت خلال الساعات القليلة الماضية وشكلت القيادة الوطنية للمقاومة الشعبية في فلسطين، مشيرًا إلى أن هذه الأمر يؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني.

وأضاف الباحث السياسي، اليوم، الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الفصائل تُجري حديثًا مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي للانضمام إلى هذه القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، مشيرًا إلى أنهم لن يكونوا ممثلين في الاجتماع الأول، ولكن هذا الأمر هو اتفاق فصائلي عبر لجنة التنسيق والفصائل.

وأوضح العكة، أنه تم تطوير هذا العمل الوطني الفلسطيني الوحدوي من أجل حماية الشعب الفلسطيني ووقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة، مؤكدًا أن الفصائل الفلسطينية موحدة الآن، خلف المقاومة ومعها في مسيرتها النضالية ومعاركها في قطاع غزة.