منى عوكل: رغم صغارى إلا أن نقل الحقيقة الفلسطينية للعالم عمل وطنى

قالت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية، إنها تمتلك توأم فتيات، ومع ذلك تحاول قدر المستطاع ألا تنقطع عن مهمة عملها الصحفي لنقل الأحداث في فلسطين؛ كي يراها العالم بأكمله.

القدس عاصمة فلسطين

وأكدت منى عوكل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن زوجها يعتني بأطفالها قدر المستطاع حتى تستطيع توفير وقت كبير لتغطية المجازر الإنسانية التي تعاني منها فلسطين.

وتابعت: "السلطة الفلسطينية تقوم بإبلاغ المواطنين بإخلاء المنازل المتوقع قصفها من قبل الاحتلال وتوجيههم إلى أماكن أكثر أمانًا".

الحرب بفلسطين

واستطردت: "أجبرت على ترك منزلي تاني يوم الحرب لتذهب إلى رفح الفلسطينية بجوار 12 أسرة آخرين بمنزل أحد الأصدقاء في هذه المنطقة".