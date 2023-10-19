الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

منى عوكل: رغم صغارى إلا أن نقل الحقيقة الفلسطينية للعالم عمل وطنى

غزة
غزة

قالت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية، إنها تمتلك توأم فتيات، ومع ذلك تحاول قدر المستطاع ألا تنقطع عن مهمة عملها الصحفي لنقل الأحداث في فلسطين؛ كي يراها العالم بأكمله.

القدس عاصمة فلسطين

وأكدت منى عوكل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن زوجها يعتني بأطفالها قدر المستطاع حتى تستطيع توفير وقت كبير لتغطية المجازر الإنسانية التي تعاني منها فلسطين.

وتابعت: "السلطة الفلسطينية تقوم بإبلاغ المواطنين بإخلاء المنازل المتوقع قصفها من قبل الاحتلال وتوجيههم إلى أماكن أكثر أمانًا".

 الحرب بفلسطين 

واستطردت: "أجبرت على ترك منزلي تاني يوم الحرب لتذهب إلى رفح الفلسطينية بجوار 12 أسرة آخرين بمنزل أحد الأصدقاء في هذه المنطقة".

منى عوكل مصر تستطيع دي ام سي مراسلة القاهرة الاخبارية الحرب بفلسطين

الأكثر قراءة

"إكسترا نيوز": أكبر مستشفى ميدانى يصل معبر رفح غدًا

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

أنغام ترد على وقاحة أفيخاى: "ما تستحقش الأدب فى الكلام ولا التعامل"

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

استقالة جديدة فى "بى بى سى" بسبب الانحياز غير المهنى فى "حرب غزة"

مخطط برافر.. ماذا لو نزح الفلسطينيون إلى صحراء النقب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

جرجس شكرى

أمريكا تكره أمريكا وتحب إسرائيل

إبراهيم عبدالمجيد

كذبتان.. جريمة معاداة السامية وقتل المدنيين فى المستوطنات

ياسر ثابت

ياسر ثابت: مصر تعى كل المخططات.. ولن يتم تصدير الصراع لدول مجاورة

أسامة أبو طالب

شعب محتل ومقاومة ترفض الاحتلال

نوال مصطفى

الانفجار الفلسطينى لن يكون الأخير طالما استمرت جرائم الاحتلال

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى