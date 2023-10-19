الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الشعب الجمهورى: نؤيد قرارات الرئيس السيسى لحماية الأمن القومى

مؤتمر الأحزاب المصرية
مؤتمر الأحزاب المصرية لدعم فلسطين

قال محمد صلاح أبو هميلة، رئيس برلمانية حزب الشعب الجمهوري، إن جلسة مجلس النواب اليوم كانت جلسة تاريخية أكدت رفض الاحتلال ورفض مخطط تهجير أهالي غزة، ونؤكد كحزب دعمنا وتأييدنا الكامل لقرارات الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي.

أضاف في كلمته بمؤتمر الأحزاب لدعم فلسطين، أننا نشيد بموقف الرئيس وكلمته القوية مع المستشار الألماني، لافتا إلى أن ما ترتكبه إسرائيل من ممارسات إجرامية مرفوضة ومخالفة للقوانين الدولية، ونوجه رسالتنا للكيان الصهيوني أننا نرفض كل الممارسات الإجرامية.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الجرائم واستهداف السيدات والأطفال في غزة وأنهم مسئولون على كل هذه الجرائم، مؤكدًا أننا نحيي مواقف الرئيس السيسي التي تعكس إخلاصه للوطن والشعب المصري.

محمد صلاح أبو هميلة الشعب الجمهوري الإحتلال الإسرائيلي الرئيس السيسي الأمن القومي فلسطين

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