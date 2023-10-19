الشعب الجمهورى: نؤيد قرارات الرئيس السيسى لحماية الأمن القومى

قال محمد صلاح أبو هميلة، رئيس برلمانية حزب الشعب الجمهوري، إن جلسة مجلس النواب اليوم كانت جلسة تاريخية أكدت رفض الاحتلال ورفض مخطط تهجير أهالي غزة، ونؤكد كحزب دعمنا وتأييدنا الكامل لقرارات الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي.

أضاف في كلمته بمؤتمر الأحزاب لدعم فلسطين، أننا نشيد بموقف الرئيس وكلمته القوية مع المستشار الألماني، لافتا إلى أن ما ترتكبه إسرائيل من ممارسات إجرامية مرفوضة ومخالفة للقوانين الدولية، ونوجه رسالتنا للكيان الصهيوني أننا نرفض كل الممارسات الإجرامية.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الجرائم واستهداف السيدات والأطفال في غزة وأنهم مسئولون على كل هذه الجرائم، مؤكدًا أننا نحيي مواقف الرئيس السيسي التي تعكس إخلاصه للوطن والشعب المصري.