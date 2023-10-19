أسامة السعيد: فتح معبر رفح خطوة كافحت من أجلها مصر لتخفيف الأوضاع عن غزة

قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة "الأخبار اليوم"، إن فتح معبر رفح غدًا لإدخال المساعدات الإنسانية على غزة هو انفراجة وخطوة كافحت من أجلها مصر وضغطت واتصلت بكثير من قوى العالم واستغرقت 13 يومًا كي تحقق هذا الهدف، مؤكدًا أن هذه خطوة كبيرة في اتجاه تخفيف الوضع عن الأشقاء في قطاع غزة.

وأضاف السعيد، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن تلك الخطوة ليست فقط انتصار للإرادة المصرية بل انتصار لإرادة كل صاحب ضمير يحاول أن ينقذ الشعب الفلسطيني من الحصار والقصف الوحشي المستمر ومن الرغبة الإسرائيلية في الانتقام من شعب أعزل.

وأكد أن دخول المساعدات إلى قطاع غزة هو مسألة هامة للغاية يمكن من خلالها إرسال رسالة بأن هذا الشعب ليس وحيدًا أو متروكًا للقوى الإسرائيلية كي تنتقم منه كيفما يشاء، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ربما ستتبعها خطوات أخرى.