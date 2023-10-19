الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

النائب محمد الجارحى: لا تهاون ولا تفريط فى أمن مصر القومى

النائب محمد الجارحي
النائب محمد الجارحي

قال النائب محمد الجارحي وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إنه تابع على مدار الأيام الماضية المصريون والعالم أجمع الأحداث الجارية في قطاع غزة، بقلوب يعتصرها الحزن والألم، مُخلِّفةً آلاف الشهداء والمصابين، فضلًا عن الاستهداف المستمر والمُمنهَج للمدنيين، واستمرار التعنت والممارسات والانتهاكات الإسرائيلية لجميع قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة ما يتعلق بحماية المدنيين والأهداف غير العسكرية.

لا تفريط في أمن مصر القومي

وأكد الجارحي أنه لا تهاون ولا تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، فحدود مصر الشرقية خط أحمر، وأية محاولات للتهجير القسري لأهالي غزة مرفوضة، ومخطط الكيان الصهيوني لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء هو ضَرْبٌ من الأوهام والخيال، ومصر تصدت له بكل قوة وحزم.

وأشاد برسالة الرئيس "السيسي" في هذا الشأن لكونها واضحة وحاسمة بأننا لن نسمح بالمساس بالأمن القومي المصري، ولن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية، معتبرا أنه موقف يعبر عما يدور بقلب وعقل وضمير كل مواطن مصري.

تأييد قرارات الدولة المصرية

وأعلن الجارحي تأييد قرارات الدولة المصرية بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني، مشيدا بالجهود الوطنية الرسمية والشعبية، والإدانة القوية لقيام جيش الاحتلال باستهداف معبر رفح أكثر من مرة، مطالبا باتخاذ بعض الإجراءات الرسمية التصعيدية تجاه الكيان الصهيوني؛ للتعبير عن الغضب الشعبي المصري تجاه ممارسات هذا الكيان الوحشي، مؤكدا ثقته في القيادة السياسية والأجهزة والمؤسسات الوطنية بأن الردَّ سيكونُ بقدر الحدث الإجرامي الذي وقع بحق الأشقاء في قطاع غزة.

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