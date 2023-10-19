"إفريقية النواب": سنبحث سبل الوصول لطريق السلام فى مباحثات القاهرة المقبلة

قال محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن الجلسة الطارئة، اليوم، بمجلس النواب جاءت لدعم القضية الفلسطينية، ودعم قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جميع النواب أكدوا دعم الشعب الفلسطيني

وأضاف "سليم" في مداخلة للنشرة الإخبارية لقناة "DMC": "مجلس الشيوخ أيضًا عقد بالأمس جلسة طارئة، وأكد جميع النواب دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية".

وتابع: "على المستوى الإقليمي نعمل مع البرلمان الإفريقي لدعم وتحريك القضية الفلسطينية"، مؤكدًا أن موقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية تاريخي ووقف مع الشعب الفلسطيني ودعم قضيته منذ اندلاع الأزمة.

واستكمل "نحن في مجلس النواب نعمل مع مجلس الشيوخ في دعم الرئيس السيسي والقضية الفلسطينية، وسنبحث سبل الوصول إلى طريق السلام في مباحثات القاهرة المقبلة".