وكيل "حقوق إنسان النواب": ما يحدث فى فلسطين جرائم حرب

قال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن ما يحدث في فلسطين من جرائم حرب في حق الشعب الأعزل.

وأضاف أبوالعلا، في كلمته خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب: "هذا العالم الظالم البربري غير العادل، والمنظمات الدولية والمواثيق أصبحت حبرا على ورق".

وأكد أبوالعلا، أن حزب الإصلاح والتتنمية يعلن التفويض الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري، وحماية الفلسطينيين وتوصيل الغذاء والمعونة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن العدوان الإسرائيلي أثبت صلابة الدولة المصرية، فضلا عن أنه نجح في إيقاظ القضية الفلسطينية بين كل طوائف وأبناء الشعب المصري.

وبدأت قبل قليل الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لبحث تداعيات تطورات الأوضاع في فلسطين.

ونكس مجلس النواب أعلامه من أعلى مقر المجلس، أمس الأربعاء، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

يأتي ذلك عملًا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.