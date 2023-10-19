وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى لطلاب "الطب البيطرى" بجامعة المنيا

نظم طلاب كلية الطب البيطري بجامعة المنيا وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تنديدًا بالعدوان الغاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بجانب تأييدهم لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعلن فيها رفضه تهجير أهل غزة إلى سيناء.

مظاهرات احتجاجية على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة

وهتف الطلاب أمام الجامعة في المظاهرات المستمرة الآن: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى.. الشعب يريد تحرير فلسطين.. لبيك لبيك لبيك يا أقصى"، داعمين لزملائهم طلاب العديد من كل الجامعات المصرية، والذين خرجوا في وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني.

وقد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أية محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم إلى مصر.