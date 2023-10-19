الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

تظاهرة للعمال أمام مقر الاتحاد العام برمسيس دعمًا بلشعب الفلسطيني (فيديو)

وقفة نقابة اتحاد
وقفة نقابة اتحاد عمال مصر

خرج العمال المشاركين في مؤتمر اتحاد نقابات عمال مصر،  اليوم الخميس، بمقر النقابة في شارع رمسيس بوسط القاهرة،  في تظاهرة رافعين أعلام فلسطين.

وردد العمال المشاركين في التظاهرة هتافات دعمًا للشعب الفلسطيني وتنديدًا بجرائم الاحتلتال الإسرائيلي.

وانضم عدد كبير من المواطنين للعمال، للتتحول التظاهرة إلى ملحم يعلنون فيها رفضهم للاحتلال الصهيوني، ويؤيدون قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي جاءت لنصرة الشعب الفلسطيني.


ومن بين الهتافات التي رددها العمال:"افتحوا معبر رفح.. غزة غزة رمز العزة.. يافلسطين يافلسطين احنا وراكي ليوم الدين".



اتحاد نقابات عمال مصر يستنكر جرائم الاحتلال الصهيوني


قال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وجماهير عمال مصر، إنهم تابعوا ببالغ القلق ما يدور من مجازر دموية ضد أبناء الشعب الفلسطيني من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وقتل الأطفال الأبرياء بدم بارد وقصف المباني السكنية والمساجد بل والمستشفيات التي تعج بالمصابين والجرحى في إجرام حرب لم يشهد العالم له مثيلا من قبل.

 وأضاف الاتحاد، فى بيان: وسط تأييد مريب من العديد من الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية لتلك المجازر وغض أبصراهم عن حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وأرضه المحتلة بكل الطرق وفقا للقوانين الدولية، الأمر الذي يعد ازدواجية للمعايير وتغليب المصالح على حقوق الإنسان التي يزعمون أنهم رعاتها، كما تابع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وبكل اهتمام التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورفضه الكامل لأي مخطط لتهجير أبناء قطاع غزة إلى أرض سيناء، واختراق السيادة المصرية، وهو بهذه التصريحات يوافق إرادة أكثر من مائة مليون مصري مستعدون لتقديم أنفسهم فداءً للدفاع عن أرضهم التي استردوها بعد انتصار مجيد منذ خمسون عامًا. 

وأشار إلى أن عمال مصر يدعمون قرارات الرئيس ويقفون صفا واحدا خلف قيادتهم السياسية وجيش مصر العظيم في موقفهم المشرف الرافض لأية اعتداءات على شبر واحد أو حبة رمل من أراضي الوطن وعمال مصر في طليعة الصفوف التي تهب للوقوف تنديدًا بالاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة والوقوف أمام أية مخططات تستهدف أرض مصر أو شعبها أو سيادتها وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وحرمانه من الوطن. وقال: سوف يظل عمال مصر دائمًا داعمين مؤيدين القضية الفلسطينية العادلة وللشعب الفلسطيني الحبيب، يؤيدون حقهم في إقامة دولتهم على أراضيهم وعاصمتها القدس الشرقية... عاشت مصر وعاش كفاح الشعب.

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