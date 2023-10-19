الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر فى غزة: "الوضع كارثى" ويحتاج إلى تدخل دولى عاجل

الهلال الأحمر في
الهلال الأحمر في غزة:

دعا الدكتور بشار مراد، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في غزة، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل لإنقاذ الفلسطينيين في قطاع غزة، واصفًا الوضع في القطاع الآن بأنه كارثي ويحتاج إلى تدخل دولي.

وقال مراد- في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة" الإخبارية- إن الإمكانيات الآن أصبحت شحيحة ومخازن الأدوية والمستلزمات الطبية أصبحت خاوية، وفي انتظار فتح معبر رفح لإدخال 20 شاحنة لإنقاذ المستشفيات من الانهيار الكامل. 

الهلال الأحمر بغزة: الإمكانيات أصبحت محدودة ومخزون الأدوية والمستلزمات الطبية نفد

وأضاف: "أنه حتى هذه اللحظة وصل إلى المستشفيات أكثر من 12 ألفًا و50 إصابة معظمها إصابات خطيرة نتيجة القصف المباشر للمباني، حيث يتم انتشال عشرات من الجثث تحت هذه المباني والإصابات معظمها خطيرة، لذلك هناك طلب شديد على المستلزمات الطبية والخاصة بجراحة العظام والجراحة العامة".

وأوضح الدكتور بشار أن هناك وقودًا يضمن تقديم الخدمة الطبية في المستشفيات لمدة أسبوع تقريبًا، أما بالنسبة للعبوات الدوائية والمسلتزمات الطبية، فهناك كميات شحيحة منها، ويتم نقلها إلى المستشفيات العاملة في الميدان، مشيرًا إلى أن مستشفى الشفاء يقوم ببعض العمليات دون تخدير بسبب نفاذ أدوية التخدير، وهو أمر خطير جدًا.

txt

سكان غزة يعلقون على جرائم الاحتلال: الاجتياح البري إبادة جماعية

وشدد على ضرورة فتح ممر إنساني لإدخال المواد الإغاثية والطبية والمحروقات، منوهًا بأن معظم محطات ضخ المياه توقفت عن العمل، وبدأ المواطنون في شرب المياه الملوثة ما يعرضهم للأمراض المعدية خاصة الأطفال، لذلك نتوقع كوارث صحية نتيجة عدم وجود أقل الإمكانيات من المياه والغذاء الصالح والكهرباء. 

وقال المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في غزة: "إن إسرائيل تسيطر على كل المعابر، وحتى هذه اللحظة ومنذ بداية الحرب لم تستطع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية إدخال أي مساعدات إلى داخل غزة، لذلك الوضع الآن كارثي".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن خروج 3 مستشفيات عن الخدمة كليًا وتضرر 25 جزئيًا في قطاع غزة. 

الدكتور بشار مراد المجتمع الدولي إنقاذ الفلسطينيين في قطاع غزة مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية فتح معبر رفح انقاذ المستشفيات المستشفيات

مواد متعلقة

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم خلال أسبوع (إنفوجراف)

مع السيسى.. أهالى المحافظات لـ«الدستور»: الرئيس أسس قواعد الجمهورية الجديدة نطالبه بالترشح فى الانتخابات المقبلة

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

التقرير الأسبوعي لـ"التعليم"

التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الجمعة ١١ أغسطس– الجمعة ١٨ أغسطس)

الأوائل يتحدثون لـ«الدستور» عن «خلطة النجاح» و«طموحات المستقبل»

الأكثر قراءة

رسميًا.. "أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث دورى السوبر الإفريقى

الهلال الأحمر فى غزة: "الوضع كارثى" ويحتاج إلى تدخل دولى عاجل

العاهل الأردنى يزور القاهرة للقاء الرئيس السيسى

عمر كمال عبدالواحد فى الأهلى يناير المقبل لكن بشرط

أخر تحديث| أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

أستاذ دراسات إسرائيلية: خطاب الرئيس السيسى له صدى كبير فى الإعلام الإسرائيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم