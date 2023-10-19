الهلال الأحمر فى غزة: "الوضع كارثى" ويحتاج إلى تدخل دولى عاجل

دعا الدكتور بشار مراد، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في غزة، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل لإنقاذ الفلسطينيين في قطاع غزة، واصفًا الوضع في القطاع الآن بأنه كارثي ويحتاج إلى تدخل دولي.

وقال مراد- في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة" الإخبارية- إن الإمكانيات الآن أصبحت شحيحة ومخازن الأدوية والمستلزمات الطبية أصبحت خاوية، وفي انتظار فتح معبر رفح لإدخال 20 شاحنة لإنقاذ المستشفيات من الانهيار الكامل.

وأضاف: "أنه حتى هذه اللحظة وصل إلى المستشفيات أكثر من 12 ألفًا و50 إصابة معظمها إصابات خطيرة نتيجة القصف المباشر للمباني، حيث يتم انتشال عشرات من الجثث تحت هذه المباني والإصابات معظمها خطيرة، لذلك هناك طلب شديد على المستلزمات الطبية والخاصة بجراحة العظام والجراحة العامة".

وأوضح الدكتور بشار أن هناك وقودًا يضمن تقديم الخدمة الطبية في المستشفيات لمدة أسبوع تقريبًا، أما بالنسبة للعبوات الدوائية والمسلتزمات الطبية، فهناك كميات شحيحة منها، ويتم نقلها إلى المستشفيات العاملة في الميدان، مشيرًا إلى أن مستشفى الشفاء يقوم ببعض العمليات دون تخدير بسبب نفاذ أدوية التخدير، وهو أمر خطير جدًا.

وشدد على ضرورة فتح ممر إنساني لإدخال المواد الإغاثية والطبية والمحروقات، منوهًا بأن معظم محطات ضخ المياه توقفت عن العمل، وبدأ المواطنون في شرب المياه الملوثة ما يعرضهم للأمراض المعدية خاصة الأطفال، لذلك نتوقع كوارث صحية نتيجة عدم وجود أقل الإمكانيات من المياه والغذاء الصالح والكهرباء.

وقال المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في غزة: "إن إسرائيل تسيطر على كل المعابر، وحتى هذه اللحظة ومنذ بداية الحرب لم تستطع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية إدخال أي مساعدات إلى داخل غزة، لذلك الوضع الآن كارثي".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن خروج 3 مستشفيات عن الخدمة كليًا وتضرر 25 جزئيًا في قطاع غزة.