الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الهيئات القضائية تنتفض ضد جرائم الاحتلال.. وتؤيد قرارات الرئيس السيسى برفض التهجير

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نددت الجهات والهيئات القضائية عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، وأعلنت عن تأييدها قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفض تهجيرالشعب الفلسطيني من غزة للحدود المصرية، وأعلنت الهيئات القضائية عن تأييدها الكامل وتفويضها للرئيس فيما يتخذه من قرارات.

نادي القضاة: الاعتداء الهمجي الإسرائيلي على المدنيين المسالمين يستوجب المساءلة الدولية

ندد المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة، بالاعتداء الهمجي الإسرائيلي على المدنيين المسالمين بقطاع غزة، واصفًا إياه بالعمل الإجرامي الذي يستوجب المساءلة الدولية.

وقال رئيس نادي القضاة، في بيان صحفي، أمس، إن تهجير الشعب الفلسطيني من غزة للحدود المصرية إنهاء للقضية الفلسطينية العادلة، وتهديد للأمن القومي المصري، مثمنًا الموقف القوي للقيادة السياسية المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية، والمحافظة على مقدرات الوطن وأمنه واستقراره.

رئيس النيابة الإدارية: نؤيد قرارات الرئيس السيسى ورحم الله شهداء العزة والكرامة

ندد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وجميع مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، بما تقترفه إسرائيل من جرائم في حق أبناء الشعب الفلسطيني، على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، تصل في بشاعتها لأن تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وفقًا لأحكام القانون الدولي.

وأكد أن النيابة الإدارية، رئيسًا وأعضاءً، تقف وبكل قوة خلف قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي ترمي بوضوح لا ريب فيه نحو صيانة مقدرات الوطن وحماية أراضيه، وفي الوقت ذاته، تقطع الطريق على كل مخططات الشر التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف: "رحم الله شهداء العزة والكرامة من أطفال ونساء ورجال ماتوا في سبيل الوطن والكرامة والأرض، وأنعم على المصابين بالشفاء العاجل. حفظ الله مصر قيادة وشعبًا وسدد خطاها".

مجلس الدولة يندد بالجرائم الإسرائيلية ويؤيد إجراءات الرئيس السيسى لحماية الوطن

ندد المستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس، وجميع العاملين بمجلس الدولة، بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل على مرأى ومسمع من المجتمع الدولى، تجاه أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق المدنيين العزل بقطاع غزة، من جرائم حرب الإبادة الجماعية والتجويع والحصار وتهجيرهم قسرياً بغرض تصفية القضية الفلسطينية.

وأعلن المجلس، عن كامل تأييده وثقته الكاملة فيما يراه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس المجلس الأعلى للجهات، والهيئات القضائية، من قرارات وإجراءات تحقق حماية كامل الأراضي المصرية من أي اعتداء خارجي عليها، ودعم الشعب الفلسطينى الشقيق في محنته الحالية.

وأنهى رئيس مجلس الدولة بيانه بالدعاء: "رحم الله شهداء فلسطين رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين، حفظ الله مصر والعالم العربي من كل سوء ورد كيد المعتدين".

"قضايا الدولة" تؤيد الرئيس السيسى فيما يتخذه من إجراءات لحماية الوطن

وندد المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة والعاملين بها، بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل على مرأى ومسمع من العالم تجاه أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق والمدنيين العزل بقطاع غزة، من جرائم حرب الإبادة الجماعية والتجويع والحصار وتهجيرهم قسريًا بغرض تصفير وتصفية القضية الفلسطينية، وهدم للمنازل على قاطنيها وكلها تشكل جرائم حرب تخالف أحكام القانون الدولي العام والإنساني واتفاقيات جنيف، والقيم الإنسانية والدينية والإعلانات والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

لذا فإن الهيئة في هذا الموقف الدقيق ودومًا تعلن كامل تأييدها وثقتها الكاملة فيما يراه فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية من قرارات وإجراءات تحقق حماية كامل الأراضي المصرية من أي اعتداء خارجي عليها، ودعم الشعب الفلسطينى الشقيق في محنته الحالية.

رحم الله شهداء فلسطين رحمة واسعة، وأسكنهم فسيح جناته، وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ونسأل الله للمصابين منهم الشفاء العاجل.

الهيئات القضائية الإحتلال الإسرائيلي الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب الفلسطيني المستشار محمد عبدالمحسن قطاع غزة النيابة الإدارية

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