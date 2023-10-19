مؤتمر كولر: بطولة الدورى الإفريقى ستساعد فى تطوير الكرة الإفريقية

أشاد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، ببطولة الدوري الإفريقي، قبل انطلاقها غدًا الجمعة في نسختها الأولى.

ويفتتح الأهلي البطولة غدًا بمواجهة سيمبا التنزاني، حيث يلعب الذهاب في تنزانيا.

وقال كولر، في المؤتمر الصحفي للقاء: "سعيد للغاية بالتواجد هنا، لدينا مباراة مهمة وصعبة غدًا، كل الفرق تلعب بقوة أمام الأهلي".

وأضاف: "هذه البطولة بإمكانها تطوير الكرة الإفريقية، ستشجع اللاعبين في أوروبا على القدوم هنا، نأمل بأن تتطور الكرة الإفريقية خلال السنوات المقبلة".

وتابع: "نحن نعرف تاريخ الأهلي هنا في تنزانيا، لقد كنت في الأهلي لمدة عام واحد، لا أستطيع تغيير ما حدث في الماضي، ولكن يمكننا التأثير على ما سيحدث في المستقبل (غدًا)".

وواصل: "توقيت المباراة ليس مثاليًا، تأتي مباشرة بعد فترة التوقف الدولي، الأهلي لديه 11 لاعبًا في المنتخب الوطني، لديهم الخبرة ويعرفون كيفية التعامل مع الضغوط".

وأتم: "إنها بطولة جديدة، ولكن هدف الأهلي هو أن نبذل قصارى جهدنا دائمًا للفوز بكل بطولة نشارك فيها".

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي

تقام مباراة الأهلي مع سيمبا التنزاني في تمام السادسة مساء الجمعة الموافق 20 أكتوبر في العاصمة التنزانية دار السلام، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة.

طارق قنديل رئيسًا لبعثة الأهلي في تنزانيا

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف طارق قنديل، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المسافرة إلى تنزانيا، لمواجهة فريق سيمبا في ضربة البداية.

وتسافر بعثة النادي الأهلي إلى العاصمة التنزانية دار السلام يوم 18 أكتوبر الجاري لخوض المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة 20 أكتوبر.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، غدًا السبت، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي.

طريق الأهلي في الدوري الإفريقي

ينتظر الأهلي مواجهة الفائز من مباراة صن داونز الجنوب إفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي، وذلك في حال تخطيه عقبة سيمبا التنزاني.

وفي حال نجاح الأهلي في عبور سيمبا والفائز من مواجهة صن داونز وبترو أتلتيكو، فإنه سيواجه الفائز من مواجهة الوداد وإنيمبا ولقاء الترجي ومازيمبي.