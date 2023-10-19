حزب الاتحاد: كلمة الرئيس السيسى كانت كاشفة لحقيقة الأوضاع بغزة

قال رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن تطورات العدوان على قطاع غزة أمر مؤسف ومجازرة لا بد أن يتذكرها التاريخ واستهداف المستشفيات يعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني ومخالفًا للمواثيق الدولية وكافة الاتفاقيات الدولية، منتقدًا تخاذل وازدواجية المجتمع الدولي تجاه ما يحدث من عدوان ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن كلمة الرئيس السيسى فى المؤتمر المشترك مع المستشار الألمانى، كانت كلمة لها تأثير كبير على العالم العربي وتحذير، لأنها كانت كاشفة عن حقيقة الأوضاع فى غزة وخطورتها جراء التصعيد العسكرى الإسرائيلى غير المبرر الذى يتركب فيه أبشع الجرائم لإجبار الفلسطينيين على التهجير من غزة إلى مصر ومن الضفة الغربية إلى الأردن، الأمر الذى حذر منه الرئيس السيسى مرارًا وتكرارًا.

وتابع رئيس حزب الاتحاد أن فكرة التهجير تنهي القضية الفلسطينية، ولذلك الرئيس السيسي كان حريصًا على حماية القضية وبقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وحماية أرض مصر وسيناء من المخاطر وأى مخطط وتحويلها إلى أرض حرب.

رئيس حزب الاتحاد: مستعدون للخروج لإعلان الاحتجاج الشعبي على تهجير الشعب الفلسطيني

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن كل الضغوط التى تقوم بها مصر وتحركات الدول الشقيقة والمؤيدة للشعب الفلسطينى تريد هدنة مؤقتة وفتح المعبر لدخول المساعدات الإنسانية والعلاج والغذاء، ونحن نتحرك على كافة المستويات الدولية فى هذا الأمر.