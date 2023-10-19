اليوم.. نظر معارضة محمود عبدالشافي صاحب مشروع "ابني بيتك" على حكم حبسه

تصدر المحكمة الاقتصادية قرارها في معارضة محمود عبدالشافي وشقيقه عن قضية اتهامهما بالنصب العقاري بما يجاوز الملياري جنيه، تحت مسمى مشروع "ابني بيتك".

وكانت أصدرت المحكمة بالقضية 505 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة، حكما بالحبس غيابيا ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثمائة ألف جنيه، ضد المتهم محمود عبد الشافي، وظل هاربا إلى أن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه مؤخرا.

وقد صدر ضده قرارا من النائب العام بتاريخ 21/4/2020 بالمنع من التصرف في جميع أمواله وعقاراته مع إخوته وذويه برقم 30 لسنة 2020 في القضية 1 لسنة 2020 حصر غسل أموال حلوان الكلية.