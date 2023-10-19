الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مرفق الإسعاف بنابلس: الأطقم الطبية تتعرض لاستهداف مباشر من الاحتلال فى غزة والضفة

غزة
غزة

قال أحمد جبريل، مدير مرفق الإسعاف في نابلس، إن الأطقم الطبية تتعرض لاستهداف مباشر من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

أهالي غزة يتعرضون لكارثة بيئية 

وتابع "جبريل" خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن مرفق الإسعاف يعاني نقصًا كبيرًا في المستلزمات الطبية والوضع يتجه نحو كارثة صحية وإنسانية في نابلس، مشيرًا إلى أن أهالي غزة يتعرضون لكارثة بيئية لعدم توافر المياه الصالحة للشرب واختلاطها بمياه الصرف على إثر القصف.

المستشفيات في غزة خرجت من نطاق الخدمة بسبب نفاد الوقود

وأوضح مدير مرفق الإسعاف في نابلس، أن الكثير من المستشفيات في غزة خرجت من نطاق الخدمة بسبب نفاد الوقود، فيما لا تستطيع أطقم الإسعاف الوصول للضحايا في مختلف المواقع بغزة بسبب الهجمات الشرسة للاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن المستشفيات لم تتلق على مدار 13 يومًا أية إمدادات طبية ولم نتمكن من إخراج مصابين إلى خارج القطاع لتلقي العلاج.

الضفة الغربية غزة الإحتلال الإسرائيلي نابلس مرفق الإسعاف في نابلس

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